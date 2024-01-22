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≡ Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48426
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19732
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 14:45
#1
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На нуркз тема дальше раскрыта.
Ответ телеведущей
////промментировала в своем Telegram-канале реакцию казахстанцев на ее пост "о вытеснении русского языка". "Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие – "мәңгу". От него происходит известный образ манкурта – человека, утратившего память, идентичность, а иногда – и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе в исторических названиях – занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего для тех, кто живет на земле, а не витает в космосе.//
Весть текст тут. Много интересного. И про Бората в том числе.


[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 14:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35129
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 14:52
#2
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Подготовка к войне?
Типа скоро будет как на Донбассе, в Авдеевке и Бахмуте?
То есть шантажируют, что хотят нас перебивать и наших детей как украинцев?
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
421
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 14:55
#3
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По крайней мере Тина открыто говорит и не прячется за никами на форумах. Тут же некоторые наговорили на гораздо больше, чем на запрет на въезд в Россию.
По мне так закрывать им и семье въезд в РФ и все дела. И с недвигой, если есть, помочь расстаться. Вот тогда и посмотрим, идентифицировать не так уж сложно. Один известный узбек уже недавно договорился - поедет домой как миленький и паспорт положит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19732
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:11
#4
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а в чем она не права то ?

[Исправлено: alex_60, 22.01.2024 - 15:15]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
103
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 15:17
#5
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Затобольск-Тобыл
Павших Борцов- Шаяхметова
Гагарина-Назарбаева продолжать можно до бесконечности, но это все ИСТОРИЯ. И от того что еще один объект переименуют в честь кого-то лучше жить не станет. По делам все равно воздастся, а вот разобщать многонациональный казахстанский народ нельзя, за это нужно наказывать: не должно быть титульных наций и и титулов. Жалко стариков, когда их жизнь и их идеалы так легко и просто растаптывают...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 15:20
#6
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маразм крепчал
ни кого вообще не удивляет повод по которому эта быстроговорилка вообще возмутилась?
что станцию узень назвали жанаозень а станцию нурсултан переделали в астану? не переименование сел или улиц, не закрытие российских каналов у операторов, не отмена каких нибудь камызяков а именно что "русское" название станции узень переименовали в жана узень)))

это же бред сплошной! еще больше удивляет что у нас придали этому такие внимание блогеры и какието журналисты
у нас сми пикнуть не могут без разрешения сверху а тут прям с поводка спустили
что это? ощущение что народ за младенцев держат как в том мультике "жил был пес" мы все дружно наблюдаем за подстроенной драчкой волка и пса где волк и пес договорились провернуть спектакль лишь бы колбасы двоем потом нахаляву пожрать а народ повелся...
и все это было сделано по договору с той стороной а зачем? чтобы запад поверил в напряженные отношения между странами?))) а санкционка то не прекращает через границу переть на север) санкционку как тину наш МИД запретить не может чето
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 15:22
#7
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Цитата:
alex_60:
а в чем она не права то ?

узень как с русского переводится?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 15:23
#8
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Цитата:
dvb:
По крайней мере Тина открыто говорит и не прячется за никами на форумах. Тут же некоторые наговорили на гораздо больше, чем на запрет на въезд в Россию.

зайди от своего имени не прячась чтобы тебе тоже куда-нибудь вьезд закрыли
чтож ты?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35129
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:28
#9
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Цитата:
Михаил:
Жалко стариков, когда их жизнь и их идеалы так легко и просто растаптывают

Может их растоптали тогда, когда присягнувшие СССР продали его и разбазарили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35129
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:30
#10
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Цитата:
dvb:
По крайней мере Тина открыто говорит и не прячется за никами на форумах.

Действительно, кто прячется?
Вот меня Мереке зовут, а тебя?
Далее фамилию и Отчество начнем узнавать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19732
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:48
#11
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Цитата:
abaika95:
узень как с русского переводится?


а зачем переводить.
город основан в 1968 году,
С 1968 года по 1992 год город именовался — Новый Узень.
потом Жанаозен по казахски "перевели".
в России есть город с таким же названием.
Новоузе́нск (также Новый Узень в документах XIX века) — город (с 1835 года)
в Саратовской области.
а изначально Узени — историческое название области бассейнов степных рек внутреннего
стока Большой Узень и Малый Узень, вклинившихся между бассейнами Волги и Урала ...
В течение многих веков Узени (на всём протяжении своём)
находились в сфере влияния Яицкого казачьего войска.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:54
#12
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Цитата:
alex_60:
а зачем переводить. город основан в 1968 году,

бла бла бла
как узень переводится с русского? вопрос то простой) не можешь ответить? а урал как переводится с русского? вот как узнаешь можешь рассказывать что в Казахстане якобы что то переименовали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14649
Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Отправлено: 22.01.24 - 15:57
#13
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Тине расскажите что древний новгородский город Кустанай названный истинно по руссски! злые казахи переименовали в Костанай что теперь не понятно всем русским людям что сие название означает? раньше просто было вот кусты значит Куст анай))
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3313
Re: Страна этого не простит: Тине Канделаки запретят въезд в...
Отправлено: 22.01.24 - 15:58
#14
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Цитата:
dvb:
Тут же некоторые наговорили на гораздо больше, чем на запрет на въезд в Россию.


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