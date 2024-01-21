Отправлено: - 10:32

Vit:

Вчера наконец нашёл свободный вечерок и начал смотреть нашумевший сериал ( слово пацана) . 3 серии уже осилил. Разочерование полное. Почему столько шума вокруг него, непонятно. Это явно не мой жанр. Мне подавай мистику, фантастику).

казахский кинематограф как будто дети производяткидаются из крайности в крайностьесли режиссер бандит бывший то всее все наши фильмы и сериалы однотипно про 90ые будутесли режиссёр квнщник то пошлячие комедии на 20 лет вперед обеспеченыа если режиссер шкет мажорный с претензией на интеллектуальность то жди чернуху, сопли, грязищу, изнасилования, убийства и смакование извращений крупным планоми да да в таких фильмах всегда 40 минутные диалоги тихим шепотом ни о чем должны бытьи четвертый тип фильмов это когда бандита, квнщика, и мажора собирают вместе и дают заказ на эпичный исторический блокбастер про то как назарбаев в сонной лощине персов остановил при гавгамелах) или про то как алаш ординцы на кубе высадились и всех коммунистов там победили! потому что алаш ординцы всегда против злых коммуняк!Цитата:на вкус и цветмне зашло полностью хоть и я не бандит и в группировках не состоялсама подача понравилась и не заезженные молодые лица актеров