Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка. Читать новость
родом из Шанхая2022: европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.
тоже интересно как так получается что черный из африки выбирается и становится в сша президентом и адвокатом а в африке жил бедно? как так получается что индус из индии выбирается и становится премьер министром британии а в индии бы прозябал в нищите
дело в людях? переезде на запад? или в том что весь запад все соки высасывают из третьих стран не давая им развиваться, выкачивает ресурсы, мозги а в замен закобаляет их кредитами, налогами и санкциями а если страна третьего мира вздумает взбыркнуть на те вам 6 флот США подьехал и иностранный легион высадился что то как у империи отберешь ее колонии она тут же скатывается в эконмическую яму из которой потом постепенно выбирается за счет награбленного в колониях а если у этих бывших империй еще и рычаги влияния на бывшие колонии отобрать то что будет? чеж французы так нервно зашевелились от того что их из БЕДНЕЙШЕЙ черной африки выгонять начали китайские компании с наёмниками из вагнера? черная и арабская африка же бесполезная по мнению французов, они ее кормят и спасают постоянно зачем они за эту обузу держаться то?))) потому что вся франция а с ней и евросоюз держится на ограблении африки и выкачке ресурсов отбери у них этот материк тут же немецкие машины в цене взлетят а французики не смогут круасаны каждое утро покупать потому что станет накладно тоже самое у россии с кавказом, средней азии и сибирью если все экономические и логистические ниточки Москве обрезать то окажется что вся сытая жизнь москвичей зиждилась на азиатской нефти и газе, дешевой раб силе из средней азии и выкачки ресурсов
в челябинске давеча был отменили там таджиков и узбеков с 1 января всё коллапс дороги не чищены мусор во дворах тоннами собран автобусы раз в 30 минут стали ходить маршрутки еле ходят население на остановках уже матом ругается) привыкли к чистоте а тут оказывается местные и убираться то нехотят) парадокс
родом из Шанхая2022: европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.
В отдельные донесли, в частности Южно Африканскую Республику(ЮАР), ВВП по данным МВФ более 300 миллиардов долларов (32-35 место в мире). Сосредоточены 80 % мировых запасов металлов платиновой группы, 50% марганца, 10%-хрома, алмаза, ванадия. Смотря какой европейский-белый человек приносит прогресс, одни просто с помощью ЧВК качают ресурсы, поддерживая диктаторов, типа откупных, отступных, шантажа и. т. д. другие работают на равных условиях или не особо равных .
abaika95: если все экономические и логистические ниточки Москве обрезать то окажется что вся сытая жизнь москвичей зиждилась на азиатской нефти и газе, дешевой раб силе из средней азии и выкачки ресурсов
Чета, ты Абайка, с утра разошелся. На мой взгляд, нефти и газа у великих россиян у самих много. Со сбытом проблемы, европейский рынок оскудел из-за санкции, Индия, Китай по дисконтным ценам приобретают, последний особой прибыли не приносит. Недавно обсуждали за ликвидные активы, на днях Минфин РФ официально подтвердил, что ликвидных автивов осталось 5 трилионов рублей. Бюджет на этот год заложили по 70 долларов за баррель, прогнозируют, что среднегодовой будет меньше. Посмотрим и будем наблюдать.
Kairat stayer: Чета, ты Абайка, с утра разошелся. На мой взгляд, нефти и газа у великих россиян у самих много
россия это империя сибирь это колония москвы отобрать у них сибирь что от москвы останется? рожки да ножки урал уйдет встанет производство и торговля военной техникой и жизненно важные ресурсы дальний восток уйдет выход на тихий океан и торговые пути обвалятся в сущности своей россия в своих изначальных размерах (европейская часть и часть поволжья) ничего из себя не представляет убери все колонизированные территории и россия станет рядовой восточноевропейской страной производящей яблоки и селедку где то между финляндией и польшей по развитию и мировому влиянию а то россия развалится нет никаких сомнений раньше османская империя была больным человеком европы теперь россия в ней накопилось столько противоречий и проблем что дальше они будут только усугубляться сибиряки ненавидят москвичей, москвичи презирают остальную россию, азиатские народы не шибко любят русских а русские презирают азиатов, кавказцы выдавили из своих республик русских,а русские боятся кавказцев и ничего не могут сделать с разгулом преступности, и все вместе они ненавидят мигрантов из средней азии которые становятся уже чуть ли не политической силой в россии
новости "многонациональной россии" подряд лидер узбекской общины россии обзывал в соц сетях русских нехорошими словами за что попал в сизо в это время в башкирии активисты националистических движений требовали убрать приезжих рабочих и мигрантов со своих комбинатов за что лидера посадили на 4 года и башкиры пошли драться с полицией в Екатеринбурге омон издевался над рабочими из киргизии заставляя их приседать на стройке а в зоне сво чеченцы избили военную полицию за то что те попытались досмотреть их документы в белгороде задержали банду малолеток которые избивали прохожих с криками "вы русские еще получите у нас" как оказалось лидером банды был азербайджанец из харькова а в помощниках были местные пацаны-украинцы а гречанка из грузии тина канделаки возмущается что в казахстане убирают русские названия со станций)))
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