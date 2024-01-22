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У пса психологическая травма - как нам пояснил один кинолог, его ранее, еще до того как он попал на территорию детсада, обижали дети, -

Цитата:Меня аж оторопь берет от этого безумства какого то рассказчика, что трех и четырех летние дети обижали огромного цепного пса, не любящего детей.Это как, для связки рассказа придумали?Вы хоть представляете, какую гадость сказали?