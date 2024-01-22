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≡ Проект «Ищу дом»: «Когда-то его обижали дети»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48423
Проект «Ищу дом»: «Когда-то его обижали дети»
Отправлено: 22.01.24 - 09:54
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Весной прошлого года бездомного пса по кличке Черный нашли на территории одного из детских садов в Костанае. "Он явно когда-то был домашним и на улице бы не прожил" - говорят волонтеры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35125
Re: Проект «Ищу дом»: «Когда-то его обижали дети»
Отправлено: 22.01.24 - 09:54
#1
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Цитата:
У пса психологическая травма - как нам пояснил один кинолог, его ранее, еще до того как он попал на территорию детсада, обижали дети, -

Меня аж оторопь берет от этого безумства какого то рассказчика, что трех и четырех летние дети обижали огромного цепного пса, не любящего детей.
Это как, для связки рассказа придумали?
Вы хоть представляете, какую гадость сказали?
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