Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...

Отправлено: - 09:52

Надо чётко понимать, что камеры видеонаблюдения это не защита от воров (24/7 смотреть их не будешь), а способ по последствиям попытаться найти преступников.



На счёт охранной сигнализации (даже совместно видеонаблюдением) соглашусь, что громкий отвратительный звук поможет спугнуть "алкашню", привлечь соседей. Это надёжней, с ключом как от домофона.



Видеонаблюдение (вырубают автомат на свет)... или по проводам (что чаще) найдут регистратор, вытащат диск куда всё пишется.