Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка. Читать новость
Посмотрел наконец Майю Бекбаеву не стал смотреть про историю Казхстана, там я по большей части неуч, учился при СССР, там всё больше неинтересного было про Казахстан. Но про всемирную историю я больше знаю и как то неловко стало, когда она сказала откуда пошили гунны и Великое переселение народов, конечно же из степей Казахстана. Я может неправильно помню народ Хунну, жил тоже в степях, но в степях рядом с Байкалом,неоднократно тревожил Великий Китай,грабил его, но одолеть его в отличие от Чингис хана не сумел, но прокатился по всей Евразии, канул в Лету, но память про себя заслужил. К чему притягивать за уши кого то,зачем? Этого я не понимал никогда и не пойму. Хотя некоторые историки оспаривают тождество Хунну и гуннов
Кстати есть историки. которые считают, что насилие это благо, для тех которых подвергают насилие,это например Л.Н.Гумилёв, который считает благом для России монголо-татарское иго, тут я утрирую конечно, творчество его более многогранно. Наверное это Вам понравится Алекс, считать что завоеватели несут прогресс!
simkst: Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?
Береке,Евразийский,Хоум Депозит будет в тенге,но заработаете вы в валюте 17% Допустим в январе 2023 года у вас есть 100000$ вы их обмениваете по курсу 462,получаете 46 200 000 и ложите их на депозит.Через год в январе 2024 у вас будет уже 54 054 000 вы их меняете обратно на тенге по курсу 451 на сегодняшний день и получаете 119853$,тут даже не 17% получается а все 19%
И потому что Вы не летите самолётом, а владеете магазином в соседнем районе, Вы всегда мелкий торгаш,даже если Вы ему будете отпускать в долг. Семизначными суммами в долларах и евро не владею, могу быть не правым!
родом из Шанхая2022: европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.
В Америке европейцы сами пашут, а местных ни в Америке, ни в Африке так работать и не научили
....так как они могли их научить если цель была завладеть землёй куда они пришли сколько мира трубок бессчисленное количество было выкурено всё равно загнали в резервацию да в Канаде недавно скандал был который замазали с детьми индейцев которых в интернаты запёрли,хотят австралийские аборигены жучков поедать да хай поедают не хотят африканцы работать ненадо навязывать свою культуру и цивиллизацию....почему европейцы везде лезут все знают что для конфорта который они себе устроили нужны ресурсы газ,нефть,полезные испокаемые которых нету в европе,а от сладкой и комфортной жизни они не могут отказатся....они ведь нехотят чтоб как у нас пришли 90е ты ведь прекрасно знаешь как мы жили в эти годы.
......здесь надо ещё учесть что европейцы пришли в Америку и Африку а не те к другим и рабов завезли европейцы....рабы работали бесплатно так. Людьми торговали прямо на Уолл-стрит Это было очень вовремя и очень к месту. Потому что ещё в 1660 году, сразу после возвращения престола, Стюарты основали Королевскую африканскую компанию — крупную фирму, владеющую монополией на торговлю с Африкой. Инициатором, крупнейшим «интересантом» и главой компании стал как раз Джеймс, герцог Йоркский. Чем же занималась эта торговая фирма? Поначалу — промыслом золота. Даже название английской золотой монеты «гинея» имеет африканское происхождение — металл для её чеканки был привезён из Гвинеи. Параллельно компания осваивала рынок работорговли. И очень скоро, аккурат к захвату Нового Амстердама и его переименованию в Нью-Йорк, стало ясно, что торговля «живым чёрным золотом», то есть рабами, сулит куда более высокую прибыль, чем банальный вывоз из Африки жёлтого металла. Герцогу Йоркскому позарез нужна была рабочая сила — он лелеял большие планы по освоению новых территорий в Америке. Герцогу Йоркскому позарез нужны были деньги — примерно для того же. И то и другое он обрёл, занимаясь самым позорным делом, какое только можно придумать, — торговлей людьми.
maxsaf: В Америке европейцы сами пашут, а местных ни в Америке, ни в Африке так работать и не научили
Одно радует, что Европейцы (Белый человек-как тут, один грамотей говорил) по истечению времени, от варварских методов потихоньку отходят. В той же Канаде, последние ранее у автохтонов забрали ресурсы, а их в резервации загнали 😂😂😂.
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