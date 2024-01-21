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maxsaf:



Цитата:......здесь надо ещё учесть что европейцы пришли в Америку и Африку а не те к другим и рабов завезли европейцы....рабы работали бесплатно так.Людьми торговали прямо на Уолл-стрит Это было очень вовремя и очень к месту. Потому что ещё в 1660 году, сразу после возвращения престола, Стюарты основали Королевскую африканскую компанию — крупную фирму, владеющую монополией на торговлю с Африкой. Инициатором, крупнейшим «интересантом» и главой компании стал как раз Джеймс, герцог Йоркский. Чем же занималась эта торговая фирма? Поначалу — промыслом золота. Даже название английской золотой монеты «гинея» имеет африканское происхождение — металл для её чеканки был привезён из Гвинеи. Параллельно компания осваивала рынок работорговли. И очень скоро, аккурат к захвату Нового Амстердама и его переименованию в Нью-Йорк, стало ясно, что торговля «живым чёрным золотом», то есть рабами, сулит куда более высокую прибыль, чем банальный вывоз из Африки жёлтого металла. Герцогу Йоркскому позарез нужна была рабочая сила — он лелеял большие планы по освоению новых территорий в Америке. Герцогу Йоркскому позарез нужны были деньги — примерно для того же. И то и другое он обрёл, занимаясь самым позорным делом, какое только можно придумать, — торговлей людьми.