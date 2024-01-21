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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 19:54
Цитата:
Операция 8-11 тысяч тенге стоит.
Мог бы и не напиваться на эти деньги, а отдать.
Я вчера тоже 8 пропил, блин, рыба коклюшка дорогая, на 4 тысячи вышла
saba:
лёд, передал её волонтёрам, а на следующий день напился, от того , что не смог помочь этим самым волонтерам деньгами на хирургическую операцию
лёд, передал её волонтёрам, а на следующий день напился, от того , что не смог помочь этим самым волонтерам деньгами на хирургическую операцию
Операция 8-11 тысяч тенге стоит.
Мог бы и не напиваться на эти деньги, а отдать.
Я вчера тоже 8 пропил, блин, рыба коклюшка дорогая, на 4 тысячи вышла
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:11
Цитата:
----Даже и не знаю , что сказать ? После 8 , что -то адекватное тут писать ?Удивляюсь
111:
Я вчера тоже 8 пропил,
Я вчера тоже 8 пропил,
----Даже и не знаю , что сказать ? После 8 , что -то адекватное тут писать ?Удивляюсь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:13
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:14
---Сегодня 99 лет со дня смерти Ленина
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:26
Цитата:
Это коклюшка стоит так , а я за одну систему своему коту 24 тысячи отдал,когда тот болел. А тут операция, там кот или кошка, прилегла на снег,ещё тепло было видимо. своим теплом подтопило, потом резко мороз ударил, у нас же резко континентальный. Когда я её вытаскивал, нога на пару сантиметров во льду была,ничем не взять ,ни ножом ,ни ломом, кипятком тоже кошку было жалко, часа 2 тёплой водой отливал, чуть чуть осталось она начала дёргаться. тогда наверное ногу и повредила, итого хвост ампутировали, нога, так раньше работать не будет,но я рад живёт
111:
Операция 8-11 тысяч тенге стоит
Операция 8-11 тысяч тенге стоит
Это коклюшка стоит так , а я за одну систему своему коту 24 тысячи отдал,когда тот болел. А тут операция, там кот или кошка, прилегла на снег,ещё тепло было видимо. своим теплом подтопило, потом резко мороз ударил, у нас же резко континентальный. Когда я её вытаскивал, нога на пару сантиметров во льду была,ничем не взять ,ни ножом ,ни ломом, кипятком тоже кошку было жалко, часа 2 тёплой водой отливал, чуть чуть осталось она начала дёргаться. тогда наверное ногу и повредила, итого хвост ампутировали, нога, так раньше работать не будет,но я рад живёт
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:28
Цитата:
История сослагательного наклонения не любит! Никто не знает было бы лучше нам с ним или без него. Спи с миром! Про землю пухом сказать не могу.
Гога:
-Сегодня 99 лет со дня смерти Ленина
-Сегодня 99 лет со дня смерти Ленина
История сослагательного наклонения не любит! Никто не знает было бы лучше нам с ним или без него. Спи с миром! Про землю пухом сказать не могу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 20:41
По поводу справедливости и своего мнения. Это разные вещи,тут я скорее всего своих оппонентов понимаю. Для меня ближе мир спорта,поэтому поясню так. Матч Казахстан-Дания, пенальти, по его справедливости у меня лично большие сомнения, хотя никто не протестовал в итоге Казахстан выиграл был большой камбэк, радовался ли я ,не то слово был счастлив,прошло время я пересмотрел и своё мнение осталось неизменным,однако мир признал, Дания признала, а червоточинка у меня осталась
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 21:28
Цитата:
Цитата:
Пьющий историк - горе в семье
Ну правда, не смог помочь деньгами потому что пропил их, а пропил - потому что не смог помочь. Железная логика
saba:
Посмотрел в диплом, оказывается я дипломированный учитель истории.
Посмотрел в диплом, оказывается я дипломированный учитель истории.
Цитата:
saba:
на следующий день напился, от того , что не смог помочь этим самым волонтерам деньгами
на следующий день напился, от того , что не смог помочь этим самым волонтерам деньгами
Пьющий историк - горе в семье
Ну правда, не смог помочь деньгами потому что пропил их, а пропил - потому что не смог помочь. Железная логика
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 21:56
Цитата:
горюшко горе, да я согласен, что я поступил неправильно, правда пропил немного, посыпать голову пеплом не буду, это я просто объяснял сложности своего характера, а то Алекс будет думать , что я человек без изъянов и диплом у него есть и по русски говорит почти без ошибок, при этом казах. Бррр противоречивое создание
[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 22:53]
maxsaf:
горе
горе
горюшко горе, да я согласен, что я поступил неправильно, правда пропил немного, посыпать голову пеплом не буду, это я просто объяснял сложности своего характера, а то Алекс будет думать , что я человек без изъянов и диплом у него есть и по русски говорит почти без ошибок, при этом казах. Бррр противоречивое создание
[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 22:53]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 22:23
Цитата:
И ещё казахский по телевизору не всё понимаете (с ваших же слов), так что да, противоречий хватает
saba:
есть и по русски говорит почти без ошибок, при этом казах. Бррр противоречивое создание
есть и по русски говорит почти без ошибок, при этом казах. Бррр противоречивое создание
И ещё казахский по телевизору не всё понимаете (с ваших же слов), так что да, противоречий хватает
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 22:47
Цитата:
Ну да согласен, по телевизору наверное мог бы и научиться понимать, думаю лет через 6 на пенсию выйду буду по литературному разговаривать. Как сказал Галкин про Пугачёву(ещё до событий), :Ты законы(песни) выпускаешь чаще Путина,так и у нас наверное новых слов журналисты выпускают чаще чем мы начинаем понимать. А потом существуют диалекты , например рубашка у нас и у южан звучит по разному, или спички или сигареты. Что будет по литературному зависит по моему не от научных институтов , а как разговаривают между собой журналисты популярных телеканалов. если больше журналистов из Тараза тогда кыргызское влияние, если из Туркестана то узбекское,Алматы ,Шымкент русскоязычные, у них понятнее,для меня. Сам Шымкент, не область.
maxsaf:
ещё казахский по телевизору не всё понимаете
ещё казахский по телевизору не всё понимаете
Ну да согласен, по телевизору наверное мог бы и научиться понимать, думаю лет через 6 на пенсию выйду буду по литературному разговаривать. Как сказал Галкин про Пугачёву(ещё до событий), :Ты законы(песни) выпускаешь чаще Путина,так и у нас наверное новых слов журналисты выпускают чаще чем мы начинаем понимать. А потом существуют диалекты , например рубашка у нас и у южан звучит по разному, или спички или сигареты. Что будет по литературному зависит по моему не от научных институтов , а как разговаривают между собой журналисты популярных телеканалов. если больше журналистов из Тараза тогда кыргызское влияние, если из Туркестана то узбекское,Алматы ,Шымкент русскоязычные, у них понятнее,для меня. Сам Шымкент, не область.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.24 - 22:55
Тоже забыл добавит у нас то русское влияние(не про маты),зачастую северные и западные казахи вставляют для связки слов русские слова или междометия.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 00:44
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 423
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 00:57
Цитата:
пользователь vit тоже не прочел, так что поведение в целом не уникально. однако отмечу справедливость замечания об идиотском предложении. в самом деле, это все-равно что предложить решить задачку по теории вероятности субъекту не знакомому с теорией вероятности.
таким образом паства и впредь будет наполнена смыслом бытия, и никакие демоны разума не вселятся в их бренные тела. это, конечно, не так забавно как одержимость бесами, но возможно даже и не плохо. потому что в состоянии утраты ориентира адепты могут генерировать ещё большую дичь чем пастырь.
Гога:
как всегда не прочитано .
как всегда не прочитано .
пользователь vit тоже не прочел, так что поведение в целом не уникально. однако отмечу справедливость замечания об идиотском предложении. в самом деле, это все-равно что предложить решить задачку по теории вероятности субъекту не знакомому с теорией вероятности.
таким образом паства и впредь будет наполнена смыслом бытия, и никакие демоны разума не вселятся в их бренные тела. это, конечно, не так забавно как одержимость бесами, но возможно даже и не плохо. потому что в состоянии утраты ориентира адепты могут генерировать ещё большую дичь чем пастырь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.24 - 01:04
Цитата:
Ну тут я не совсем согласен. Ленин хотел сделать человечество счастливым, а когда его не поняли, решил их осчастливить насильно. Вспомните советский фильм " Москва-Кассиопея". Ну и при этом уничтожил часть страны. Как теперь говорят апологеты СВО, "естественные потери". На форуме вряд ли кто так говорил, прочитал на российских сайтах
111:
Хм.
Хм.
Ну тут я не совсем согласен. Ленин хотел сделать человечество счастливым, а когда его не поняли, решил их осчастливить насильно. Вспомните советский фильм " Москва-Кассиопея". Ну и при этом уничтожил часть страны. Как теперь говорят апологеты СВО, "естественные потери". На форуме вряд ли кто так говорил, прочитал на российских сайтах
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