Отправлено: - 19:54

saba:

лёд, передал её волонтёрам, а на следующий день напился, от того , что не смог помочь этим самым волонтерам деньгами на хирургическую операцию

Цитата:Операция 8-11 тысяч тенге стоит.Мог бы и не напиваться на эти деньги, а отдать.Я вчера тоже 8 пропил, блин, рыба коклюшка дорогая, на 4 тысячи вышла