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"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48421
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
Охранник бара Валентин Лысенко получил указание не пускать пьяных посетителей. Дело дошло до драки. На защиту Лысенко прибежал ди-джей Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35117
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:06
Цитата:
Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
Эл-починно:
Вот например из статьи -
Вот например из статьи -
Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:08
Цитата:
-----Так уже сколько раз было сказано - не читатель он , а писатель ?!
Эл-починно:
Читать нужно прост
Читать нужно прост
-----Так уже сколько раз было сказано - не читатель он , а писатель ?!
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:09
Цитата:
-----А ты был сам там ?
111:
ты лично ты там сам?
ты лично ты там сам?
-----А ты был сам там ?
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
Цитата:
Цитата:
-----Высокоинтеллектуальный уровень ответа
111:
Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь,
Ты мне про статью то не базарь,
-----Высокоинтеллектуальный уровень ответа
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2925
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
Цитата:
я вижу отклонение от темы. Цитата:
и тут тоже
Цитата:
Да и тут тоже.
В статье ясно описано, как пьяные дебоширы избили охранника.
[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 01:38]
111:
Ты мне про статью то не базарь
Ты мне про статью то не базарь
я вижу отклонение от темы. Цитата:
111:
говори, что было в жизни
говори, что было в жизни
и тут тоже
Цитата:
111:
и был ли ты лично ты там сам?
и был ли ты лично ты там сам?
Да и тут тоже.
В статье ясно описано, как пьяные дебоширы избили охранника.
[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 01:38]
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 01:59
Цитата:
-----А давай , собирай весь двор ! Только что там сможешь предьявит,если вас там не было ?Очередная глупость от вас .
111:
А давайте вместе в суд придем и выскажем свое мнение!
А давайте вместе в суд придем и выскажем свое мнение!
-----А давай , собирай весь двор ! Только что там сможешь предьявит,если вас там не было ?Очередная глупость от вас .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4021
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 03:46
О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4845
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 17:29
Цитата:
В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось 😂😂😂.
saba:
О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!
О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!
В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось 😂😂😂.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 808
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 14.01.24 - 01:00
Цитата:
.....я читаю и удивляюсь Кайрат как для вас имеет большое значение из каких государств пользователи,просто Гога и Почино вам непонятным всё по полочкам разложилиа вам эта правда не Ндравится.......а пить не УМЕЕШЬ не пей тем более когда голова дуреет и на людей начинаешь кидаеться с кулаками,за руку его не привели в этот кабак,сам пришёл и смерть свою нашёл сам.......неумешь пить и соси молоко через тряпочку
Kairat stayer:
В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось
В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось
.....я читаю и удивляюсь Кайрат как для вас имеет большое значение из каких государств пользователи,просто Гога и Почино вам непонятным всё по полочкам разложилиа вам эта правда не Ндравится.......а пить не УМЕЕШЬ не пей тем более когда голова дуреет и на людей начинаешь кидаеться с кулаками,за руку его не привели в этот кабак,сам пришёл и смерть свою нашёл сам.......неумешь пить и соси молоко через тряпочку
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21488
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 21.01.24 - 21:43
Цитата:
Здесь, на форуме обсуждаются статьи, и выводы делаются на основе статьи. Если текст статьи не соответствует действительности - пиши свою статью, с новыми фактами, а там глядишь - и мнение наше поменяется. У тебя есть другие факты? Нету. Вот то-то же
111:
Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
Здесь, на форуме обсуждаются статьи, и выводы делаются на основе статьи. Если текст статьи не соответствует действительности - пиши свою статью, с новыми фактами, а там глядишь - и мнение наше поменяется. У тебя есть другие факты? Нету. Вот то-то же
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