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≡ "Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48421
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
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Охранник бара Валентин Лысенко получил указание не пускать пьяных посетителей. Дело дошло до драки. На защиту Лысенко прибежал ди-джей Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35117
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:06
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Вот например из статьи -

Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9418
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:08
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Читать нужно прост

-----Так уже сколько раз было сказано - не читатель он , а писатель ?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9418
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:09
#32
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Цитата:
111:
ты лично ты там сам?

-----А ты был сам там ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9418
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
#33
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Цитата:
111:

Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь,

-----Высокоинтеллектуальный уровень ответа :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
#34
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Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь

я вижу отклонение от темы. Цитата:
111:
говори, что было в жизни

и тут тоже
Цитата:
111:
и был ли ты лично ты там сам?

Да и тут тоже.
В статье ясно описано, как пьяные дебоширы избили охранника.

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 01:38]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9418
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 01:59
#35
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Цитата:
111:
А давайте вместе в суд придем и выскажем свое мнение!

-----А давай , собирай весь двор ! Только что там сможешь предьявит,если вас там не было ?Очередная глупость от вас .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4021
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 03:46
#36
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О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 17:29
#37
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Цитата:
saba:
О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!


В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось 😂😂😂.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
808
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 14.01.24 - 01:00
#38
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Цитата:
Kairat stayer:
В данном случае, интервенция налицо. Нападки на Марика, представителей минумум двух иностранных государств. Хорошо, что всё обошлось


.....я читаю и удивляюсь Кайрат как для вас имеет большое значение из каких государств пользователи,просто Гога и Почино вам непонятным всё по полочкам разложилиа вам эта правда не Ндравится.......а пить не УМЕЕШЬ не пей тем более когда голова дуреет и на людей начинаешь кидаеться с кулаками,за руку его не привели в этот кабак,сам пришёл и смерть свою нашёл сам.......неумешь пить и соси молоко через тряпочку
:-P :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21488
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 21.01.24 - 21:43
#39
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Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?

Здесь, на форуме обсуждаются статьи, и выводы делаются на основе статьи. Если текст статьи не соответствует действительности - пиши свою статью, с новыми фактами, а там глядишь - и мнение наше поменяется. У тебя есть другие факты? Нету. Вот то-то же :lol:
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