Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка. Читать новость
Посмотрел наконец Майю Бекбаеву не стал смотреть про историю Казхстана, там я по большей части неуч, учился при СССР, там всё больше неинтересного было про Казахстан. Но про всемирную историю я больше знаю и как то неловко стало, когда она сказала откуда пошили гунны и Великое переселение народов, конечно же из степей Казахстана. Я может неправильно помню народ Хунну, жил тоже в степях, но в степях рядом с Байкалом,неоднократно тревожил Великий Китай,грабил его, но одолеть его в отличие от Чингис хана не сумел, но прокатился по всей Евразии, канул в Лету, но память про себя заслужил. К чему притягивать за уши кого то,зачем? Этого я не понимал никогда и не пойму. Хотя некоторые историки оспаривают тождество Хунну и гуннов
Кстати есть историки. которые считают, что насилие это благо, для тех которых подвергают насилие,это например Л.Н.Гумилёв, который считает благом для России монголо-татарское иго, тут я утрирую конечно, творчество его более многогранно. Наверное это Вам понравится Алекс, считать что завоеватели несут прогресс!
simkst: Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?
Береке,Евразийский,Хоум Депозит будет в тенге,но заработаете вы в валюте 17% Допустим в январе 2023 года у вас есть 100000$ вы их обмениваете по курсу 462,получаете 46 200 000 и ложите их на депозит.Через год в январе 2024 у вас будет уже 54 054 000 вы их меняете обратно на тенге по курсу 451 на сегодняшний день и получаете 119853$,тут даже не 17% получается а все 19%
И потому что Вы не летите самолётом, а владеете магазином в соседнем районе, Вы всегда мелкий торгаш,даже если Вы ему будете отпускать в долг. Семизначными суммами в долларах и евро не владею, могу быть не правым!
родом из Шанхая2022: европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.
В Америке европейцы сами пашут, а местных ни в Америке, ни в Африке так работать и не научили
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