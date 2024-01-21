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≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48421
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
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Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4016
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 16:33
#45
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Посмотрел наконец Майю Бекбаеву не стал смотреть про историю Казхстана, там я по большей части неуч, учился при СССР, там всё больше неинтересного было про Казахстан. Но про всемирную историю я больше знаю и как то неловко стало, когда она сказала откуда пошили гунны и Великое переселение народов, конечно же из степей Казахстана.
Я может неправильно помню народ Хунну, жил тоже в степях, но в степях рядом с Байкалом,неоднократно тревожил Великий Китай,грабил его, но одолеть его в отличие от Чингис хана не сумел, но прокатился по всей Евразии, канул в Лету, но память про себя заслужил. К чему притягивать за уши кого то,зачем? Этого я не понимал никогда и не пойму. Хотя некоторые историки оспаривают тождество Хунну и гуннов
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
806
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 16:39
#46
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Цитата:
saba:


...Сталина надо воскресить..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4016
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 16:41
#47
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Кстати есть историки. которые считают, что насилие это благо, для тех которых подвергают насилие,это например Л.Н.Гумилёв, который считает благом для России монголо-татарское иго, тут я утрирую конечно, творчество его более многогранно. Наверное это Вам понравится Алекс, считать что завоеватели несут прогресс!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19728
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 16:45
#48
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Цитата:
saba:
. Наверное это Вам понравится Алекс, считать что завоеватели несут прогресс!


в другую ветку переходите , здесь не по теме это.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
806
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 16:55
#49
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Цитата:
saba:
Наверное это Вам понравится Алекс, считать что завоеватели несут прогресс!


....европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
11
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 18:06
#50
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Надо автору писать свои мысли никого не провоцируя! Не Казахстан развалил СССР, а Россия, Белоруссия, Украина! Так что к ним надо задавать вопросы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35115
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 19:29
#51
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Цитата:
Единственные наши «достижения»


Ну так в чем проблемы тов. Воронин?
Раз вы такой умный, почему за всю свою долгую жизнь, допустили это, как и развал своего государства, а теперь предъявляете претензии к другому?

[Исправлено: 111, 21.01.2024 - 19:29]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9682
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 19:29
#52
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Цитата:
simkst:
Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?

Береке,Евразийский,Хоум
Депозит будет в тенге,но заработаете вы в валюте 17%
Допустим в январе 2023 года у вас есть 100000$ вы их обмениваете по курсу 462,получаете 46 200 000 и ложите их на депозит.Через год в январе 2024 у вас будет уже 54 054 000 вы их меняете обратно на тенге по курсу 451 на сегодняшний день и получаете 119853$,тут даже не 17% получается а все 19%


[Исправлено: Добринцофф, 21.01.2024 - 19:33]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4016
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 20:44
#53
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знаете г-н Добринцов,Вы рядом, а сосед по креслу в куче. Поэтому Вы всегда не правы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4016
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 20:49
#54
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И потому что Вы не летите самолётом, а владеете магазином в соседнем районе, Вы всегда мелкий торгаш,даже если Вы ему будете отпускать в долг. Семизначными суммами в долларах и евро не владею, могу быть не правым!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21485
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 21:06
#55
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Цитата:
saba:
если бы он был там какую бы пенсию он получал?

Достаточно, чтобы поесть, коммуналку оплатить и на курорт съездить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21485
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 21:09
#56
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
европейцы принесли прогресс в северную и южную америку а вот в африку не донесли или что там случилось с этим прогрессом не прижился каким то образом не знаю до сих пор голодают в век прогресса.

В Америке европейцы сами пашут, а местных ни в Америке, ни в Африке так работать и не научили :lol:
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