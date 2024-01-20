Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать