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≡ Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48421
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:30
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В последние дни ушедшего года и первые две недели наступившего главный вопрос на аппаратных совещаниях в акимате Костаная - мусорный. О проблеме регулярно пишет «НГ» в рубрике «Свалки Костаная», но положительные результаты от этих публикаций можно посчитать по пальцам одной руки. В большой узел противоречий вплелись указания градоначальника, оправдания коммунальщиков, особое мнение председателей ОСИ и ПКСК, а также особенности воспитания горожан. Кто развяжет этот узел или разрубит его?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35115
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 21.01.24 - 19:22
#15
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Мы в своем ОСИ сегодня вот так, от голубей убирали

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35115
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 21.01.24 - 19:23
#16
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А от самих голубей сетки вот такие

Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
806
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 21.01.24 - 20:25
#17
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Цитата:
111:
Мы в своем ОСИ сегодня вот так, от голубей убирали


....не может быть...это за сколько лет у вас собралось столько памёта? хорошее удобрение для огорода если правильно исполывать.
Профайл
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