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≡ Пассивная жертва и несчастный насильник. Почему фильм «Дәстүр» больше вредит, чем помогает?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48421
Пассивная жертва и несчастный насильник. Почему фильм «Дәстүр» больше вредит, чем помогает?
Отправлено: 21.01.24 - 11:46
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Тема фильма не только животрепещущая, но и актуальная в свете расследований ряда уголовных дел.Однако, когда я выходила из кинотеатра, не покидало смутное сомнение - что-то тут не так. Попробую объяснить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13872
Re: Пассивная жертва и несчастный насильник. Почему фильм...
Отправлено: 21.01.24 - 11:46
#1
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Вчера наконец нашёл свободный вечерок и начал смотреть нашумевший сериал ( слово пацана) . 3 серии уже осилил. Разочерование полное. Почему столько шума вокруг него, непонятно. Это явно не мой жанр. Мне подавай мистику, фантастику).
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Пассивная жертва и несчастный насильник. Почему фильм «Дәстүр» больше вредит, чем помогает?
Отправлено: 21.01.24 - 15:55
#2
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Не про фильм , про историю с насилием. насилие всякое это плохо, хоть про мужчин,хоть про женщин. Боюсь, что это приобретёт характер того, что вследствие феминизации общества,дальше будет больше дискриминации мужчин, они превратятся в объект насилия, а потом начнут бороться за свои права и всё по кругу. Ничего хорошего из этого не выйдет, где то может стоить выйти из противостояния и начать договариваться?

[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 15:56]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Пассивная жертва и несчастный насильник. Почему фильм «Дәстүр» больше вредит, чем помогает?
Отправлено: 21.01.24 - 15:59
#3
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Цитата:
Vit:
Разочерование полное.

Как и фильм не смотрел в 1990 году был в Казани, прогулялись часиков в 12 ночи. Город красивый , большой, улицы пустые. Когда пришли, оказывается все нас уже похоронили. Столько слов нелестных(я был инициатором прогулки) я больше не слышал!
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