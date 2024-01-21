Отправлено: - 13:43

saba:

Тоже касается " Болашака", там как правило в другую страну ехать надо учить английский язык, но мы тут не желаем казахский учить, какой же Вы болашаковец, если вдруг ещё и английский учить не захотите? Может дело всё таки в желании?

Цитата:Ну не хотят учить, никто не заставляет. Ранее отмечал, что в настоящее время в Казахстане поддерживаются все языки и культуры, не имеющих статуса государственного, при этом, никто не заставляет никого насильно изучать язык государства. Молодому поколению необходимо знать минимум 3 языка (казахский, русский, английский), тогда будут конкурентоспособными.Сам при советах 1983 году окончив среднею школу на казахском языке в Семиозерном районе, приехал поступать в областной центр г.Кустанай, тогда ни одного высшего или средне-специального учебного заведения обучающего на казахском языке не было, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте. Это разве нормально? Сейчас функционируют учебные заведения на казахском и русском языках обучения, также детские сады работают, родители выбирают язык воспитания и обучения. Ребенок 3 языками свободно владеет (казахский, русский, английский) с 2020 года в Венгрии на английском языке обучается, отбор в бакалавриат через Болащак осуществляли, ещё тогда требовали знание государственного языка.