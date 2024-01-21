НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48421
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
Читать новость

s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:42
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в Белоруссии можно в

Там можно даже президентом устроиться. смотрел в Ютубе белорусский оппозиционный канал. они как раз это обсуждали
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:43
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Тоже касается " Болашака", там как правило в другую страну ехать надо учить английский язык, но мы тут не желаем казахский учить, какой же Вы болашаковец, если вдруг ещё и английский учить не захотите? Может дело всё таки в желании?


Ну не хотят учить, никто не заставляет. Ранее отмечал, что в настоящее время в Казахстане поддерживаются все языки и культуры, не имеющих статуса государственного, при этом, никто не заставляет никого насильно изучать язык государства. Молодому поколению необходимо знать минимум 3 языка (казахский, русский, английский), тогда будут конкурентоспособными.

Сам при советах 1983 году окончив среднею школу на казахском языке в Семиозерном районе, приехал поступать в областной центр г.Кустанай, тогда ни одного высшего или средне-специального учебного заведения обучающего на казахском языке не было, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте. Это разве нормально? Сейчас функционируют учебные заведения на казахском и русском языках обучения, также детские сады работают, родители выбирают язык воспитания и обучения. Ребенок 3 языками свободно владеет (казахский, русский, английский) с 2020 года в Венгрии на английском языке обучается, отбор в бакалавриат через Болащак осуществляли, ещё тогда требовали знание государственного языка.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:46
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?


Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:47
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был такой японец Фухимори, пробрался в Перу и неожиданно стал президентом. правда пришлось выучить испанский. Хотя он такой неоднозначный , наверное к вам ближе, Вы же любите диктаторов!

[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 13:51]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:48
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Странно, не правда ли?


Ничего странного, белорусский вымирает.
Профайл
s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
11
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:07
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а через месяц снять и поменять обратно,то заработали бы на этом 16-17 % годовых в валюте,


Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19724
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:07
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Цитата: maxsaf: А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?

Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.


ему про фому, он про ерему.
вопрос был задан про латынь- один из италийский языков.
латиница- из другой оперы.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:10
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ему про фому, он про ерему. вопрос был задан про латынь- один из италийский языков. латиница- из другой оперы.


Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал. Макс пошел отдыхать, если он захочет далее беседовать, я всегда готов.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:13
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?


Недавно беседовали, что число носителей русского языка к 2050 году уменьшится от 260 миллионов до 130 миллионов (отмечено в Википедии), разве не угрожающе и печально?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19724
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:16
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал.


не могу пройти мимо, когда вижу неграмотность.
а неграмотных надо учить.
иначе никак.

//латы́нь,
— язык латино-фалискской подгруппы италийских языков индоевропейской языковой семьи.//

/Лати́ница — восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность,//

[Исправлено: alex_60, 21.01.2024 - 14:19]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4845
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:24
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
неграмотных надо учить. иначе никак.


Ого, какой "грамотей", погуглил? Вымер язык и что? Кто, виноват то?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 15:06
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А автор видит.

Автор это олицетворение СССР, если бы он был там какую бы пенсию он получал? Мой отец получал зарплату 120 рублей , пенсию получил 76 . Автор если он не получал почетную пенсию получал бы максимум 150 рублей,Жигули в СССР с 80 года стоили от 7300 рублей это была модель 21113 по моему с двигателем 1300 см куб,ослабленная. А на вторичном рынке не менее 13000 рублей.Поклонники СССР блин прожили в нём полтора года
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4005
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 15:13
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а неграмотных надо учить.

А как писала эта самая группа народов, какой алфавит у неё был? Какой умбрийский или самнитский? Не надо поучать других, проявляя своё невежество!
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS