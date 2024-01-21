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Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48421
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 10:52
Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка.
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Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:42
Цитата:
Там можно даже президентом устроиться. смотрел в Ютубе белорусский оппозиционный канал. они как раз это обсуждали
maxsaf:
в Белоруссии можно в
в Белоруссии можно в
Там можно даже президентом устроиться. смотрел в Ютубе белорусский оппозиционный канал. они как раз это обсуждали
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:43
Цитата:
Ну не хотят учить, никто не заставляет. Ранее отмечал, что в настоящее время в Казахстане поддерживаются все языки и культуры, не имеющих статуса государственного, при этом, никто не заставляет никого насильно изучать язык государства. Молодому поколению необходимо знать минимум 3 языка (казахский, русский, английский), тогда будут конкурентоспособными.
Сам при советах 1983 году окончив среднею школу на казахском языке в Семиозерном районе, приехал поступать в областной центр г.Кустанай, тогда ни одного высшего или средне-специального учебного заведения обучающего на казахском языке не было, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте. Это разве нормально? Сейчас функционируют учебные заведения на казахском и русском языках обучения, также детские сады работают, родители выбирают язык воспитания и обучения. Ребенок 3 языками свободно владеет (казахский, русский, английский) с 2020 года в Венгрии на английском языке обучается, отбор в бакалавриат через Болащак осуществляли, ещё тогда требовали знание государственного языка.
saba:
Тоже касается " Болашака", там как правило в другую страну ехать надо учить английский язык, но мы тут не желаем казахский учить, какой же Вы болашаковец, если вдруг ещё и английский учить не захотите? Может дело всё таки в желании?
Тоже касается " Болашака", там как правило в другую страну ехать надо учить английский язык, но мы тут не желаем казахский учить, какой же Вы болашаковец, если вдруг ещё и английский учить не захотите? Может дело всё таки в желании?
Ну не хотят учить, никто не заставляет. Ранее отмечал, что в настоящее время в Казахстане поддерживаются все языки и культуры, не имеющих статуса государственного, при этом, никто не заставляет никого насильно изучать язык государства. Молодому поколению необходимо знать минимум 3 языка (казахский, русский, английский), тогда будут конкурентоспособными.
Сам при советах 1983 году окончив среднею школу на казахском языке в Семиозерном районе, приехал поступать в областной центр г.Кустанай, тогда ни одного высшего или средне-специального учебного заведения обучающего на казахском языке не было, кроме факультета казахской филологии в педагогическом институте. Это разве нормально? Сейчас функционируют учебные заведения на казахском и русском языках обучения, также детские сады работают, родители выбирают язык воспитания и обучения. Ребенок 3 языками свободно владеет (казахский, русский, английский) с 2020 года в Венгрии на английском языке обучается, отбор в бакалавриат через Болащак осуществляли, ещё тогда требовали знание государственного языка.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:46
Цитата:
Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.
maxsaf:
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:47
Был такой японец Фухимори, пробрался в Перу и неожиданно стал президентом. правда пришлось выучить испанский. Хотя он такой неоднозначный , наверное к вам ближе, Вы же любите диктаторов!
[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 13:51]
[Исправлено: saba, 21.01.2024 - 13:51]
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 13:48
Цитата:
Ничего странного, белорусский вымирает.
maxsaf:
Странно, не правда ли?
Странно, не правда ли?
Ничего странного, белорусский вымирает.
s
(Пользователи)
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- 27.10.23
- Сообщений:
- 11
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:07
Цитата:
Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?
Добринцофф:
а через месяц снять и поменять обратно,то заработали бы на этом 16-17 % годовых в валюте,
а через месяц снять и поменять обратно,то заработали бы на этом 16-17 % годовых в валюте,
Подскажите в каком банке можно получить 17 % годовых на депозит в ВАЛЮТЕ ?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19724
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:07
Цитата:
ему про фому, он про ерему.
вопрос был задан про латынь- один из италийский языков.
латиница- из другой оперы.
Kairat stayer:
Цитата: maxsaf: А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.
Цитата: maxsaf: А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
Так, практически все цивилизованные страны пишут и читают на латинице.
ему про фому, он про ерему.
вопрос был задан про латынь- один из италийский языков.
латиница- из другой оперы.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:10
Цитата:
Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал. Макс пошел отдыхать, если он захочет далее беседовать, я всегда готов.
alex_60:
ему про фому, он про ерему. вопрос был задан про латынь- один из италийский языков. латиница- из другой оперы.
ему про фому, он про ерему. вопрос был задан про латынь- один из италийский языков. латиница- из другой оперы.
Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал. Макс пошел отдыхать, если он захочет далее беседовать, я всегда готов.
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:13
Цитата:
Недавно беседовали, что число носителей русского языка к 2050 году уменьшится от 260 миллионов до 130 миллионов (отмечено в Википедии), разве не угрожающе и печально?
maxsaf:
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
А чё там с языком науки и медицины - с латынью. Все тоже угрожающе печально или и того хуже?
Недавно беседовали, что число носителей русского языка к 2050 году уменьшится от 260 миллионов до 130 миллионов (отмечено в Википедии), разве не угрожающе и печально?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19724
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:16
Цитата:
не могу пройти мимо, когда вижу неграмотность.
а неграмотных надо учить.
иначе никак.
//латы́нь,
— язык латино-фалискской подгруппы италийских языков индоевропейской языковой семьи.//
/Лати́ница — восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность,//
[Исправлено: alex_60, 21.01.2024 - 14:19]
Kairat stayer:
Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал.
Шо, опять встреваешь, не ты же вопрос задал.
не могу пройти мимо, когда вижу неграмотность.
а неграмотных надо учить.
иначе никак.
//латы́нь,
— язык латино-фалискской подгруппы италийских языков индоевропейской языковой семьи.//
/Лати́ница — восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность,//
[Исправлено: alex_60, 21.01.2024 - 14:19]
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 14:24
Цитата:
Ого, какой "грамотей", погуглил? Вымер язык и что? Кто, виноват то?
alex_60:
неграмотных надо учить. иначе никак.
неграмотных надо учить. иначе никак.
Ого, какой "грамотей", погуглил? Вымер язык и что? Кто, виноват то?
Re: Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 15:06
Цитата:
Автор это олицетворение СССР, если бы он был там какую бы пенсию он получал? Мой отец получал зарплату 120 рублей , пенсию получил 76 . Автор если он не получал почетную пенсию получал бы максимум 150 рублей,Жигули в СССР с 80 года стоили от 7300 рублей это была модель 21113 по моему с двигателем 1300 см куб,ослабленная. А на вторичном рынке не менее 13000 рублей.Поклонники СССР блин прожили в нём полтора года
maxsaf:
А автор видит.
А автор видит.
Автор это олицетворение СССР, если бы он был там какую бы пенсию он получал? Мой отец получал зарплату 120 рублей , пенсию получил 76 . Автор если он не получал почетную пенсию получал бы максимум 150 рублей,Жигули в СССР с 80 года стоили от 7300 рублей это была модель 21113 по моему с двигателем 1300 см куб,ослабленная. А на вторичном рынке не менее 13000 рублей.Поклонники СССР блин прожили в нём полтора года
Николай ВОРОНИН: И где это равноправие?
Отправлено: 21.01.24 - 15:13
Цитата:
А как писала эта самая группа народов, какой алфавит у неё был? Какой умбрийский или самнитский? Не надо поучать других, проявляя своё невежество!
alex_60:
а неграмотных надо учить.
а неграмотных надо учить.
А как писала эта самая группа народов, какой алфавит у неё был? Какой умбрийский или самнитский? Не надо поучать других, проявляя своё невежество!
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