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≡ Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более 1 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48419
Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более 1 млн тенге
Отправлено: 20.01.24 - 20:35
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45-летний мужчина за месяц совершил 5 краж. Он повреждал замочные скважины, отжимал окна и проникал в помещения. Вора интересовали в основном золото и компьютерная техника. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...
Отправлено: 20.01.24 - 20:35
#1
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все людей пугают
//на сумму более 1 млн тенге///
ограбление века типа.

тут бабушки по 10 млн отдают.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1210
Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...
Отправлено: 20.01.24 - 20:38
#2
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Цитата:
Лучший способ - установить камеры видеонаблюдения или охранную сигнализацию. Источник:

если это -ЛУЧШИЙ способ, на кой чёрт вы, полиция, вообще нужны.
устранитесь...
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1891
Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...
Отправлено: 20.01.24 - 22:28
#3
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Цитата:
electro:
на кой чёрт вы, полиция, вообще нужны

К каждой квартире/дому по полицейскому приставить? Или как вы себе представляете работу полиции?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6613
Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...
Отправлено: 20.01.24 - 22:50
#4
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 просят граждан принять меры против воров. Лучший способ - установить камеры
На евростар есть канал для просмотра всех камер установленные в Рудном. Самое удивительное Сандригайло 72 почти через подъезд внутри между первым и вторым этажом стоят очень даже качественные камеры. Задаюсь вопросом: а почему внутри подъезда, а не снаружи. Кто-нибудь знает в чем прикол?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21473
Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...
Отправлено: 21.01.24 - 00:34
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Задаюсь вопросом: а почему внутри подъезда, а не снаружи. Кто-нибудь знает в чем прикол?

Где больше преступников - там камеры нужнее :lol:
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