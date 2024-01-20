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alex_60:

Начиная с Windows 8, Hyper-V заменяет Windows Virtual PC. и она встроенная в виндоус. в статье правда про облачные ресурсы.

Цитата:В облаке сервера вместо рабочих станций. Мы ставим на них ESXI ну или Proxmox. Для определенных задач норм, но часто приходится по старинке работать, без виртуализации, когда нужно особенности железа использовать.По моей специфике, все что касается транскодирования видео и UDP мультикаста - я предпочитаю на "железе" делать. А так, да, виртуальная среда - удобная вещь, High Availability - просто песня.