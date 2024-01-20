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«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48419
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 10:14
Ими с предпринимателями области поделились депутаты парламента от партии «Республика» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ и Динара ШУКИЖАНОВА. Тема животрепещущая, высказывались о ней бизнесмены региона эмоционально и образно. Что интересно, работают люди в разных отраслях и опыт предпринимательский у них разный, но мнения о том, насколько нелегко работать с одним из главнейших для бизнеса законодательств, совпадают.
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Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 10:14
///Однако при этом налогом облагаются субсидии.//
до этого же додуматься надо было.
типа отката .
даже в таких вещах это присутствует оказывается.
до этого же додуматься надо было.
типа отката .
даже в таких вещах это присутствует оказывается.
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 10:18
//За 15 лет в растениеводстве штат механизаторов, водителей, ремонтников сократился в 4 раза.
...
Было 4 бухгалтера, теперь работает 6.///
сложно понять.
может доходы выросли настолько,
что считать деньги больше народа надо.
...
Было 4 бухгалтера, теперь работает 6.///
сложно понять.
может доходы выросли настолько,
что считать деньги больше народа надо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1104
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 13:10
Цитата:
Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн... Калькулятору без разницы.
А вот бумажек, чтобы "объяснить" налоговикам эту цифирь, стало больше. И их все нужно "правильно" составить, оформить и сдать.
alex_60:
считать деньги больше народа надо.
считать деньги больше народа надо.
Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн... Калькулятору без разницы.
А вот бумажек, чтобы "объяснить" налоговикам эту цифирь, стало больше. И их все нужно "правильно" составить, оформить и сдать.
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 14:12
Цитата:
Я когда писАл, пальцы крестиком за спиной держал.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 14:18]
Skeptic:
Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн...
Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн...
Я когда писАл, пальцы крестиком за спиной держал.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 14:18]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2925
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 14:16
Цитата:
вот же блин, юмор не пропьёшь, я под столом!
alex_60:
Я года писАл, пальцы крестиком за спиной держал.
Я года писАл, пальцы крестиком за спиной держал.
вот же блин, юмор не пропьёшь, я под столом!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5541
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 20:08
Пусть не пизд...т, я то же по этому Налоговому Кодексу живу, ничего там сложного и мудренного нет и обхожусь без бухгалтера, что непонятно спрашиваю в том же налоговом или у других бухгалтеров: - единственное- надо вести изначально БЕЛУЮ бухгалтерию, а не две: - ЧЁРНУЮ и БЕЛУЮ.
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 20:18
Цитата:
не пойму, зачем постоянно материться на форуме.
употреблять бранные слова, которые неприемлимы для большинства.
все таки общественное место.
или нормальных слов не хватает в лексиконе.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 20:30]
ACROS:
Пусть не пизд...т,
Пусть не пизд...т,
не пойму, зачем постоянно материться на форуме.
употреблять бранные слова, которые неприемлимы для большинства.
все таки общественное место.
или нормальных слов не хватает в лексиконе.
[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 20:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6613
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 22:54
, зачем постоянно материться на форуме.
употреблять бранные слова,
Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд
употреблять бранные слова,
Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 23:09
Цитата:
Видать у модеров на этом форуме другие задачи.
сайлау курманов:
зачем постоянно материться на форуме. употреблять бранные слова, Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд
зачем постоянно материться на форуме. употреблять бранные слова, Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд
Видать у модеров на этом форуме другие задачи.
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