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≡ «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48419
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 10:14
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Ими с предпринимателями области поделились депутаты парламента от партии «Республика» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ и Динара ШУКИЖАНОВА. Тема животрепещущая, высказывались о ней бизнесмены региона эмоционально и образно. Что интересно, работают люди в разных отраслях и опыт предпринимательский у них разный, но мнения о том, насколько нелегко работать с одним из главнейших для бизнеса законодательств, совпадают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 10:14
#1
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///Однако при этом налогом облагаются субсидии.//

до этого же додуматься надо было.
типа отката .
даже в таких вещах это присутствует оказывается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 10:18
#2
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//За 15 лет в растениеводстве штат механизаторов, водителей, ремонтников сократился в 4 раза.
...
Было 4 бухгалтера, теперь работает 6.///

сложно понять.
может доходы выросли настолько,
что считать деньги больше народа надо.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1104
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 13:10
#3
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Цитата:
alex_60:
считать деньги больше народа надо.

Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн... Калькулятору без разницы.
А вот бумажек, чтобы "объяснить" налоговикам эту цифирь, стало больше. И их все нужно "правильно" составить, оформить и сдать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 14:12
#4
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Цитата:
Skeptic:
Не денег больше стало. Деньги - цифры. Было 10 млн, стало 200 млн...


Я когда писАл, пальцы крестиком за спиной держал.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 14:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 14:16
#5
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Цитата:
alex_60:
Я года писАл, пальцы крестиком за спиной держал.

вот же блин, юмор не пропьёшь, я под столом! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5541
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 20:08
#6
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Пусть не пизд...т, я то же по этому Налоговому Кодексу живу, ничего там сложного и мудренного нет и обхожусь без бухгалтера, что непонятно спрашиваю в том же налоговом или у других бухгалтеров: - единственное- надо вести изначально БЕЛУЮ бухгалтерию, а не две: - ЧЁРНУЮ и БЕЛУЮ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 20:18
#7
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Цитата:
ACROS:
Пусть не пизд...т,


не пойму, зачем постоянно материться на форуме.
употреблять бранные слова, которые неприемлимы для большинства.
все таки общественное место.
или нормальных слов не хватает в лексиконе.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 20:30]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6613
Re: «Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о...
Отправлено: 20.01.24 - 22:54
#8
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, зачем постоянно материться на форуме.
употреблять бранные слова, 
Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
«Усложняют и без того сложное» - Первые впечатления о концепции обновления Налогового кодекса РК
Отправлено: 20.01.24 - 23:09
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
зачем постоянно материться на форуме. употреблять бранные слова, Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд


Видать у модеров на этом форуме другие задачи.
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