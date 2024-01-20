Отправлено: - 23:09

сайлау курманов:

зачем постоянно материться на форуме. употреблять бранные слова, Самое интересное, на тиктоке регулярно авторы видосов выдают такие перлы, я даже и не знаю что означают эти слова, однако в комментах модеры убирают за пустяяные слова типа-алкаши, сволочи и тд

Цитата:Видать у модеров на этом форуме другие задачи.