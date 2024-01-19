Отправлено: - 21:36

alex_60:

вопрос , решен

Цитата:Правильно: - чиновники решили и без ведлеров, Абаек и прочих сторонников и противников перевода стрелок - о чём я ПРЕДУПРЕЖДАЛ давно, как и по АЭС и многим другим вопросам.ЧИХАТЬ они хотели на ВАС.