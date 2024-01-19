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≡ Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48419
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
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Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс. По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19722
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 20:28
#30
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вопрос , решен, тема закрыта,
все могут разойтись.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5541
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 20.01.24 - 21:36
#31
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Цитата:
alex_60:
вопрос , решен


Правильно: - чиновники решили и без ведлеров, Абаек и прочих сторонников и противников перевода стрелок - о чём я ПРЕДУПРЕЖДАЛ давно, как и по АЭС и многим другим вопросам.

ЧИХАТЬ они хотели на ВАС.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1891
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 22:25
#32
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Цитата:
юля елиссева:
сейчас начнется срач!

Мечты не сбылись :lol: 8-) :-o Цитата:
Skeptic:
страдать будет вся западная половина территории Казахстана

У них ничего не изменится. Это у нас станет такоё же время, как у них
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6613
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 22:58
#33
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Где-то читал что на восточных областях будет светать в два ночи.
Разве такое возможно, что-то я сомневаюсь, спрошу у племша, он в устькамане живет
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V
* Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
9
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 23:08
#34
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V
* Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
9
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 23:11
#35
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