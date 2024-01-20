Re: Полиция задержала подозреваемого в серии краж на сумму более...

Отправлено: - 22:50

просят граждан принять меры против воров. Лучший способ - установить камеры

На евростар есть канал для просмотра всех камер установленные в Рудном. Самое удивительное Сандригайло 72 почти через подъезд внутри между первым и вторым этажом стоят очень даже качественные камеры. Задаюсь вопросом: а почему внутри подъезда, а не снаружи. Кто-нибудь знает в чем прикол?