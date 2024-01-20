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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48419
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 12:19
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В прошлом году в новостной ленте «НГ» пестрили заголовки о пострадавших от мошенников пенсионеров и о суде над дропперами, которые в этом участвовали. Несомненно, мошенники - люди негодные, и все, кто помогает им, тоже редиски нехорошие. Но есть один момент, на который я хочу обратить внимание. Почему мошенники добиваются успеха?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
124
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 12:19
#1
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Правильно писать надо не "пестрили заголовки" , а новостные ленты " пестрели заголовками "

[Исправлено: Филипповна, 20.01.2024 - 12:20]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 12:53
#2
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С волками жить, по волчьи выть. Вот когда люди увидят что госслужащие, чиновники, сотрудники полиции живут честно на зп, не берут взятки, не воруют. Вот тогда и пенсионеры и другие граждане не будут их давать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 12:56
#3
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Цитата:
Vit:
Вот когда люди увидят что госслужащие, чиновники, сотрудники полиции живут честно на зп, не берут взятки

А как иначе можно в Казахстане сказать - Спасибо! Этого в Казахстане никогда не будет. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 12:59
#4
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Я например и экзамен в СХИ и ТБ на производстве в тогда ещё Северных Сетях, сдавал по одному тарифу - две литровки лимонной. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3311
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 13:03
#5
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Цитата:
Vit:
Вот когда люди увидят что госслужащие, чиновники, сотрудники полиции живут честно на зп, не берут взятки, не воруют.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 14:26
#6
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За последние года полиция уронила свою репутацию. Поэтому люди и видутся на такие звонки и АВТОР уверен пойдёт и отдаст свои сбережения за своего ребёнка. Потому что он лучше нас знает как могут подставить. Город то не большой, если в СМИ не всё пишут то люди много чего знают как подставляли оборотни.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
802
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 16:58
#7
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Мне видится в этом совсем другая ситуация. Проблема, которая разъедает все наше общество изнутри, подобно раковой опухоли. И я снова о коррупции. Давайте посмотрим, что скрывается за просьбой мошенников, на которую так легко ведутся пожилые? Предложение извратить правосудие в пользу своего чада. Замазать, подмазать, откупиться. И сама эта ситуация не вызывает отторжения с самого начала. Никто из пострадавших не сказал: «Дорогой мой человек, ты совершил преступление и должен ответить по закону!» Нет, они с покорностью готовят деньги и отдают.

...без всякого сарказма соглашусь с автором статьи на 100% и более...
Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5541
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 19:21
#8
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Цитата://Думаю, что для начала решения проблемы нужно начать с себя.//

Соглашусь с ВИТ-ом.

Может не с себя, а с СЕМЕЙКИ, зятьёв, дочерей, сватов, одноклассников, земляков.
Тогда увидев это, тот же пенсионер скажет: "..«Дорогой мой человек, ты совершил преступление и должен ответить по закону!...»
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2024
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 21:56
#9
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Цитата:
Филипповна:
Правильно писать надо не "пестрили заголовки" , а новостные ленты " пестрели заголовками "

Ошибки нет. Хотя выражения действительно схожи. Разъяснение здесь например
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1891
Александр ОЛЕЙНИК: Ах, обмануть меня не трудно
Отправлено: 20.01.24 - 22:13
#10
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Цитата:
Vit:
Вот когда люди увидят

Вот когда начнут сажать и взяткобрателей и взяткодавателей. А то прикинулись невинными жертвами. А то, что деньги, по сути, на взятку давали, никто не заметил? Зато как они с пеной у рта требовали посадить девчонку-дроппершу, как будто это она им предлагала замять дело с помощью взятки. Хотя она была всего лишь курьером
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