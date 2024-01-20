В прошлом году в новостной ленте «НГ» пестрили заголовки о пострадавших от мошенников пенсионеров и о суде над дропперами, которые в этом участвовали. Несомненно, мошенники - люди негодные, и все, кто помогает им, тоже редиски нехорошие. Но есть один момент, на который я хочу обратить внимание. Почему мошенники добиваются успеха? Читать новость
С волками жить, по волчьи выть. Вот когда люди увидят что госслужащие, чиновники, сотрудники полиции живут честно на зп, не берут взятки, не воруют. Вот тогда и пенсионеры и другие граждане не будут их давать.
За последние года полиция уронила свою репутацию. Поэтому люди и видутся на такие звонки и АВТОР уверен пойдёт и отдаст свои сбережения за своего ребёнка. Потому что он лучше нас знает как могут подставить. Город то не большой, если в СМИ не всё пишут то люди много чего знают как подставляли оборотни.
Мне видится в этом совсем другая ситуация. Проблема, которая разъедает все наше общество изнутри, подобно раковой опухоли. И я снова о коррупции. Давайте посмотрим, что скрывается за просьбой мошенников, на которую так легко ведутся пожилые? Предложение извратить правосудие в пользу своего чада. Замазать, подмазать, откупиться. И сама эта ситуация не вызывает отторжения с самого начала. Никто из пострадавших не сказал: «Дорогой мой человек, ты совершил преступление и должен ответить по закону!» Нет, они с покорностью готовят деньги и отдают.
...без всякого сарказма соглашусь с автором статьи на 100% и более... Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
Цитата://Думаю, что для начала решения проблемы нужно начать с себя.//
Соглашусь с ВИТ-ом.
Может не с себя, а с СЕМЕЙКИ, зятьёв, дочерей, сватов, одноклассников, земляков. Тогда увидев это, тот же пенсионер скажет: "..«Дорогой мой человек, ты совершил преступление и должен ответить по закону!...»
Вот когда начнут сажать и взяткобрателей и взяткодавателей. А то прикинулись невинными жертвами. А то, что деньги, по сути, на взятку давали, никто не заметил? Зато как они с пеной у рта требовали посадить девчонку-дроппершу, как будто это она им предлагала замять дело с помощью взятки. Хотя она была всего лишь курьером
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