Отправлено: - 12:56

Vit:

Вот когда люди увидят что госслужащие, чиновники, сотрудники полиции живут честно на зп, не берут взятки

Цитата:А как иначе можно в Казахстане сказать - Спасибо! Этого в Казахстане никогда не будет.