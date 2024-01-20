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≡ В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48419
В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить...
Отправлено: 20.01.24 - 14:45
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В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить на этом месте школу. Поддерживаете ли вы это решение акимата?
Результаты опроса

electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1210
Re: В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить...
Отправлено: 20.01.24 - 14:45
#1
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редакция, добавьте уже когда-нибудь пятый пункт: "Ответ в комментарии"
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2024
В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить...
Отправлено: 20.01.24 - 21:58
#2
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Цитата:
electro:
редакция, добавьте уже когда-нибудь пятый пункт: "Ответ в комментарии"

Мы предоставляем 4 варианта ответа. И итоги опроса подводим по ним. А в комментариях можете добавлять свои варианты.
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