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≡ VMware IaaS: эволюция инфраструктуры как сервиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48418
VMware IaaS: эволюция инфраструктуры как сервиса
Отправлено: 20.01.24 - 17:16
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Виртуализация — технология, которая позволяет создавать и использовать виртуальные вычислительные мощности, сервера, хранилища, сетевые ресурсы и т.д. С ее помощью можно существенно сэкономить на развертывании IT-инфраструктуры.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1209
Re: VMware IaaS: эволюция инфраструктуры как сервиса
Отправлено: 20.01.24 - 17:16
#1
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редакция, странная идея
публиковать узкоспецифическую рекламу (как здесь) для широкого круга читателей газеты.
видимо у рекламодателя совсем плохи дела.
ну а вам, а че бы не опубликовать, денюжки-то упали...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
VMware IaaS: эволюция инфраструктуры как сервиса
Отправлено: 20.01.24 - 17:37
#2
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//— VMware Workstation. Он позволял создавать на базе одного ПК несколько виртуальных машин//

Хорошая штука. Когда конфликты программ на одном пк.выход из положения.
Но не сказал бы что самая самая.
Есть варианты другие.
Но тут кому как нравится.
Oracle vm virtualbox например сейчас использую.
А изначально Virtual PC 2007 от Microsoft.
Это классика ВМ.
но с 10 она перестала работать..
даже не так
Начиная с Windows 8, Hyper-V заменяет Windows Virtual PC.
и она встроенная в виндоус.
в статье правда про облачные ресурсы.
но суть таже.

[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 17:51]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3311
VMware IaaS: эволюция инфраструктуры как сервиса
Отправлено: 20.01.24 - 18:20
#3
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Цитата:
electro:
странная идея публиковать узкоспецифическую рекламу

Такую статью можно только разбавить только таким лайфхаком

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