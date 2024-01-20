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≡ Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48418
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:30
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В последние дни ушедшего года и первые две недели наступившего главный вопрос на аппаратных совещаниях в акимате Костаная - мусорный. О проблеме регулярно пишет «НГ» в рубрике «Свалки Костаная», но положительные результаты от этих публикаций можно посчитать по пальцам одной руки. В большой узел противоречий вплелись указания градоначальника, оправдания коммунальщиков, особое мнение председателей ОСИ и ПКСК, а также особенности воспитания горожан. Кто развяжет этот узел или разрубит его?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
568
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 13:30
#1
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Присудить всем миллионные штрафы, дабы мусор начали наперегонки вывозить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 13:44
#2
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Цитата:
Поэтому, несмотря на большие зарплаты, а у нас сотрудники все получают от 200 тысяч тенге и выше, к нам не идут

Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза, возится с КамАЗом за 200 тыщ? Не один молодой человек не пойдёт. Потому у вас пред пенсионеры и работают. Если на то пошло то уж лучше на автобус идти. Там и слесаря и белая рубашка. Два через два. Подымайие зп до 500 тыщ и тогда пойдут кадры.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:50
#3
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Цитата:
Vit:
Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза,

Не знаю на сколько старых, но на мусоровозы в Германии, даже очереди вроде. :lol:
Конечно и от жителей зависит, не бросают всё подряд в кучу. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:57
#4
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Цитата:
NG.kz:
ак дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?

А если честно ничто не мешает. Свинья она и в Африке свинья. У нас в 80-ые и ранее была "свалка" Так сами организовали вывоз, был сосед, на Зиле ездил. Он и вывез, что ему загрузили. Там где свиньи живут, ни какой ЖКХ не поможет.
ПС - а вывоз мебели или других вещей не влеэающих в мусорный бак и не подходящих по категории как простой мусор. В цивилизованных странах убирается экстро, для ентого нужно маляву писать. Потом заберут бесплатно. но это же не в Казахстане - где живу там и сорю. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.01.2024 - 14:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 14:01
#5
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Цитата:
Эл-починно:

Вот. Наши уезжают в ГДР и идут работать на мусоровоз а эти тут говорят мол не престижно поэтому молодёж не идёт. Блин. Да не престижно работать за такую зп. Платите нормально и даже я пойду работать. А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:06
#6
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У кого мусорка во дворе, то конечно
Каждый день это видеть неприятно.
Даже если просто баки стоят.
У нас она вынесена в место, где никто её не видит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:07
#7
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Можно объявить ЧС, войска привлечь.
Из ситуации надо как то выходить.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:08
#8
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Цитата:
Vit:
А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.

Согласен, за 200 я даже думать не буду, не то что чтобы что то делать. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:16
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Согласен, за 200 я даже думать не буду,


Ну подумать то вроде несложно.
И получить оплату за это.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2925
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:18
#10
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Цитата:
alex_60:
Ну подумать то вроде несложно.

Не сложно, а оно мне нужно? Я если думаю, то это стоит в разы больше. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
801
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 16:45
#11
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- В Костанае проживает около 260 000 человек, а договоры у нас заключены только с 180 000, остальные их заключать не хотят, - поясняет Брызгалов. - К тому же в домах зачастую проживает намного больше жителей, чем по договору. Если в среднем в каждой квартире проживает 1,5 человека, то по факту это 2,5 человека. Долг абонентов - более 70 млн тенге! А рычагов давления, по сути, никаких нет:

....с оплатой решить проблему очень просто как это делается на сколько я знаю в Германии где прописываешься там от числа челенов дом. хозяйства начисляется оплата за мусор и оплачиваешь администрации города или поселка.Тогда администрация оплачивает предприятию которое занимается вывозом мусора.
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