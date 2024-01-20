Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48418
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:30
В последние дни ушедшего года и первые две недели наступившего главный вопрос на аппаратных совещаниях в акимате Костаная - мусорный. О проблеме регулярно пишет «НГ» в рубрике «Свалки Костаная», но положительные результаты от этих публикаций можно посчитать по пальцам одной руки. В большой узел противоречий вплелись указания градоначальника, оправдания коммунальщиков, особое мнение председателей ОСИ и ПКСК, а также особенности воспитания горожан. Кто развяжет этот узел или разрубит его?
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 568
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 13:30
Присудить всем миллионные штрафы, дабы мусор начали наперегонки вывозить.
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 13:44
Цитата:
Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза, возится с КамАЗом за 200 тыщ? Не один молодой человек не пойдёт. Потому у вас пред пенсионеры и работают. Если на то пошло то уж лучше на автобус идти. Там и слесаря и белая рубашка. Два через два. Подымайие зп до 500 тыщ и тогда пойдут кадры.
Поэтому, несмотря на большие зарплаты, а у нас сотрудники все получают от 200 тысяч тенге и выше, к нам не идут
Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза, возится с КамАЗом за 200 тыщ? Не один молодой человек не пойдёт. Потому у вас пред пенсионеры и работают. Если на то пошло то уж лучше на автобус идти. Там и слесаря и белая рубашка. Два через два. Подымайие зп до 500 тыщ и тогда пойдут кадры.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:50
Цитата:
Не знаю на сколько старых, но на мусоровозы в Германии, даже очереди вроде.
Конечно и от жителей зависит, не бросают всё подряд в кучу.
Vit:
Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза,
Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза,
Не знаю на сколько старых, но на мусоровозы в Германии, даже очереди вроде.
Конечно и от жителей зависит, не бросают всё подряд в кучу.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 13:57
Цитата:
А если честно ничто не мешает. Свинья она и в Африке свинья. У нас в 80-ые и ранее была "свалка" Так сами организовали вывоз, был сосед, на Зиле ездил. Он и вывез, что ему загрузили. Там где свиньи живут, ни какой ЖКХ не поможет.
ПС - а вывоз мебели или других вещей не влеэающих в мусорный бак и не подходящих по категории как простой мусор. В цивилизованных странах убирается экстро, для ентого нужно маляву писать. Потом заберут бесплатно. но это же не в Казахстане - где живу там и сорю.
[Исправлено: Эл-починно, 20.01.2024 - 14:05]
NG.kz:
ак дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
ак дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
А если честно ничто не мешает. Свинья она и в Африке свинья. У нас в 80-ые и ранее была "свалка" Так сами организовали вывоз, был сосед, на Зиле ездил. Он и вывез, что ему загрузили. Там где свиньи живут, ни какой ЖКХ не поможет.
ПС - а вывоз мебели или других вещей не влеэающих в мусорный бак и не подходящих по категории как простой мусор. В цивилизованных странах убирается экстро, для ентого нужно маляву писать. Потом заберут бесплатно. но это же не в Казахстане - где живу там и сорю.
[Исправлено: Эл-починно, 20.01.2024 - 14:05]
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 14:01
Цитата:
Вот. Наши уезжают в ГДР и идут работать на мусоровоз а эти тут говорят мол не престижно поэтому молодёж не идёт. Блин. Да не престижно работать за такую зп. Платите нормально и даже я пойду работать. А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.
Эл-починно:
Вот. Наши уезжают в ГДР и идут работать на мусоровоз а эти тут говорят мол не престижно поэтому молодёж не идёт. Блин. Да не престижно работать за такую зп. Платите нормально и даже я пойду работать. А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:06
У кого мусорка во дворе, то конечно
Каждый день это видеть неприятно.
Даже если просто баки стоят.
У нас она вынесена в место, где никто её не видит.
Каждый день это видеть неприятно.
Даже если просто баки стоят.
У нас она вынесена в место, где никто её не видит.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:07
Можно объявить ЧС, войска привлечь.
Из ситуации надо как то выходить.
Из ситуации надо как то выходить.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:08
Цитата:
Согласен, за 200 я даже думать не буду, не то что чтобы что то делать.
Vit:
А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.
А за 200 т сами мучайтесь на камазах и с мусором.
Согласен, за 200 я даже думать не буду, не то что чтобы что то делать.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:16
Цитата:
Ну подумать то вроде несложно.
И получить оплату за это.
Эл-починно:
Согласен, за 200 я даже думать не буду,
Согласен, за 200 я даже думать не буду,
Ну подумать то вроде несложно.
И получить оплату за это.
Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник мусорный коллапс и что мешает справиться с этой проблемой?
Отправлено: 20.01.24 - 14:18
Цитата:
Не сложно, а оно мне нужно? Я если думаю, то это стоит в разы больше.
alex_60:
Ну подумать то вроде несложно.
Ну подумать то вроде несложно.
Не сложно, а оно мне нужно? Я если думаю, то это стоит в разы больше.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 801
Re: Как дворы превращаются в свалки - Почему в Костанае возник...
Отправлено: 20.01.24 - 16:45
- В Костанае проживает около 260 000 человек, а договоры у нас заключены только с 180 000, остальные их заключать не хотят, - поясняет Брызгалов. - К тому же в домах зачастую проживает намного больше жителей, чем по договору. Если в среднем в каждой квартире проживает 1,5 человека, то по факту это 2,5 человека. Долг абонентов - более 70 млн тенге! А рычагов давления, по сути, никаких нет:
....с оплатой решить проблему очень просто как это делается на сколько я знаю в Германии где прописываешься там от числа челенов дом. хозяйства начисляется оплата за мусор и оплачиваешь администрации города или поселка.Тогда администрация оплачивает предприятию которое занимается вывозом мусора.
....с оплатой решить проблему очень просто как это делается на сколько я знаю в Германии где прописываешься там от числа челенов дом. хозяйства начисляется оплата за мусор и оплачиваешь администрации города или поселка.Тогда администрация оплачивает предприятию которое занимается вывозом мусора.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать