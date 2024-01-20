Отправлено: - 13:44

Поэтому, несмотря на большие зарплаты, а у нас сотрудники все получают от 200 тысяч тенге и выше, к нам не идут

Цитата:Они так прикалываются? Работать на старом мусоровоза, возится с КамАЗом за 200 тыщ? Не один молодой человек не пойдёт. Потому у вас пред пенсионеры и работают. Если на то пошло то уж лучше на автобус идти. Там и слесаря и белая рубашка. Два через два. Подымайие зп до 500 тыщ и тогда пойдут кадры.