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"Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
"Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
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