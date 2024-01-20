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≡ "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48418
"Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
Отправлено: 20.01.24 - 14:11
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- По площадкам, Марат Кунисбаевич, все они такие хлипкие, - обратился аким Костанайской области к главе города. - Я же говорил, что не надо ставить карусели из дешевых материалов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Re: "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.24 - 14:11
#1
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Надо на какой то новый уровень,
Уже переходить.
Эти площадки однотипные лепят лет десять уже наверное.
Как в кино с лёгким паром, в любой двор зайдёшь, домик, крутилка, стандартный набор.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1894
Re: "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.24 - 14:29
#2
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В понедельник будет большое совещание по развитию Костаная///Может пора уже областью заниматься, а не только областным центром?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.24 - 14:33
#3
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Все огромные лярды баксов которые были потрачены на закупку в Китае всего барахла, фонари, облицовку домов, детские площадки, и тд все это в близжащее время превратится в мусор и нужно будет по новой закупать.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1209
Re: "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 20.01.24 - 14:35
#4
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Цитата:
КГСПС:

он у нас аким микрорайона "Аэропорт"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
"Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
Отправлено: 20.01.24 - 16:29
#5
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//микрорайон Аэропорт//

Недоработки или что, не понял.
М/р Ауезжай должен же быть.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1209
"Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов недоволен ценой и качеством детских площадок в Костанае
Отправлено: 20.01.24 - 17:08
#6
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алекс, за ними не заржавеет
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