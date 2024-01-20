Re: "Дешевле, чем в прошлом году" - Кумар Аксакалов...

Отправлено: - 14:33

Все огромные лярды баксов которые были потрачены на закупку в Китае всего барахла, фонари, облицовку домов, детские площадки, и тд все это в близжащее время превратится в мусор и нужно будет по новой закупать.