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≡ Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48418
Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава Нацбанка
Отправлено: 19.01.24 - 15:58
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане должны подешеветь кредитные продукты банков второго уровня. Это связано с решением о снижении базовой ставки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6609
Re: Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава...
Отправлено: 19.01.24 - 15:58
#1
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Когда надо было всем миром поддержать бизнес, чтобы молодой и неопытный новоявленный бизнесмен встал на ноги, выдал продукцию или услугу,привлек к себе рабочие руки, чиновники всячески вставляли палки, кредиты были дорогими. Когда общество по прошествии тридцать лет разделились на очень богатых и совсем нищих, государство пытается делать одолжение ввиде подачки. Вся торговля в руках владельцев супермаркетов,все производства убыточны и неконкуретно способные. О чем думают руководство страны, Акимы и прочие государственные мужи никому не понятно, куда придем ещё туманее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Re: Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава...
Отправлено: 19.01.24 - 21:59
#2
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в КЗ свои законы.
нефть дешевеет, бензин дорожает.
нефть дорожает. бензин дорожает.
так и тут.
свой особый путь развития.
очередная 30-летка.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13867
Re: Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава...
Отправлено: 20.01.24 - 14:39
#3
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Кому нужна ваша ипотека? Десятки тысяч в области стоят в очереди и ждут на халяву квартиру от акима. Продажи встали мертым колом. Сосед улетел в ГДР на ПМЖ так и не смог продать жильё. Поселил родственицу. Говорит даже не звонят по объявлению. Один перекуп только позвонил и предложил сумму в три раза дешевле и сказал всё равно согласишся потому что продаж нету.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19717
Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава Нацбанка
Отправлено: 20.01.24 - 15:53
#4
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Цитата:
Vit:
Кому нужна ваша ипотека?


quote][b]saba:[/b[]
Я как раз продаю квартиру в центре,....
Да и нет ни у кого денег, только ипотека, //

[Исправлено: alex_60, 20.01.2024 - 15:54]
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