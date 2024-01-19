Re: Ипотеки и потребительские кредиты должны подешеветь - глава...

Отправлено: - 15:58

Когда надо было всем миром поддержать бизнес, чтобы молодой и неопытный новоявленный бизнесмен встал на ноги, выдал продукцию или услугу,привлек к себе рабочие руки, чиновники всячески вставляли палки, кредиты были дорогими. Когда общество по прошествии тридцать лет разделились на очень богатых и совсем нищих, государство пытается делать одолжение ввиде подачки. Вся торговля в руках владельцев супермаркетов,все производства убыточны и неконкуретно способные. О чем думают руководство страны, Акимы и прочие государственные мужи никому не понятно, куда придем ещё туманее.