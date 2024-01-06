Отправлено: - 11:43

Kairat stayer:

Уважаемые грамотеи, если я простой парень разобрался в сведениях, надеюсь и вы разберётесь, всем удачи и подтягивайте пожалуйста матчасть!

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2024 - 11:44]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2024 - 11:47]

Цитата:Ещё проще, в открытом окне ПК, кликаете на экселевский файл международная миграция, загрузится, после чего открываете. Сорри, сразу не открывается, значит действуем, как описано выше, в посте за номером 1215.Здесь: