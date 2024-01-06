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Страница 82 из 82«1...808182
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Куратор темы: Маркс
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3993
Форумная эклектика
Отправлено: 06.01.24 - 11:00
#1216
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Цитата:
maxsaf:
Вы и остальной Казахстан забудете русский язык, вот и все,

Не надо проливать горькие слёзы в Канаде по поводу русского языка в Казахстане. В том заведении где я сейчас работаю, я один казах , а кассиры все русские. Проезжают казахи с Актобе, Уральска, Мангыстау, Туркестана со мной разговаривают на казахском, с кассирами на русском. И как я могу забыть русский язык, мне что сделать себе лоботомию, выжечь часть головного мозга? Глупости изволите говорить сударь!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 06.01.24 - 11:43
#1217
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Цитата:
Kairat stayer:
Уважаемые грамотеи, если я простой парень разобрался в сведениях, надеюсь и вы разберётесь, всем удачи и подтягивайте пожалуйста матчасть!


Ещё проще, в открытом окне ПК, кликаете на экселевский файл международная миграция, загрузится, после чего открываете. Сорри, сразу не открывается, значит действуем, как описано выше, в посте за номером 1215.

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2024 - 11:44]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.01.2024 - 11:47]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 06.01.24 - 12:05
#1218
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Цитата:
Kairat stayer:
Ещё проще, в открытом окне ПК, кликаете на экселевский файл международная миграция, загрузится, после чего открываете. Сорри, сразу не открывается, значит действуем, как описано выше, в посте за номером 1215.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 06.01.24 - 12:48
#1219
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Цитата:
saba:
Не надо проливать горькие слёзы в Канаде по поводу русского языка в Казахстане. В том заведении где я сейчас работаю, я один казах , а кассиры все русские. Проезжают казахи с Актобе, Уральска, Мангыстау, Туркестана со мной разговаривают на казахском, с кассирами на русском. И как я могу забыть русский язык, мне что сделать себе лоботомию, выжечь часть головного мозга? Глупости изволите говорить сударь!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 06.01.24 - 14:28
#1220
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 07.01.24 - 12:50
#1221
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Всех приветствую, православных граждан поздравляю с Рождеством!

Уважаемым читателям и форумным грамотеям желаю здоровья, добра, особенно последним, в том числе, доморошенным гражданам, из ближнего зарубежья и из-за три девять земель-побольше здраворассудительности, здравомыслия и здравомышления!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 09.01.24 - 10:05
#1222
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Всем доброго зимнего утра, тепла, позитива и удачного дня!

maxsaf: Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за?

saba: Зачем? Кому надо в интернете найдёт. У меня в Билайн тв штуки 3 есть, правда не пропагандистских. Крутят сериалы украинские, фильмы. С удивлением узнал. что сериал "Нюхач" с Кириллом Кьяро в главной роли оказывается украинский

Kairat stayer: Саба, правильно отметил, альтернатива есть. Сам смотрю по смарт тв передачи, новости на украинской мове (языке), в основном ведущие гарне дивчины (красивые девушки), одна краше другой, как на подбор и создается впечетление, как будто сам в студии нахожусь ❤😍❤.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 15.01.24 - 11:11
#1223
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таноми52: Цель твоего поста? Подгадить?

alex_60: Я не виноват. Вылезло так в поиске.

saba: Не огорчайтесь Таноми. Бывает союзники подводят, в целом он же неплохой. А странности почти со всеми случаются. Что только подвигло, непонятно, залезть в такие дебри? Я человек достаточно практичный, для меня всё таки главное смысл, Что такого он хотел донести до нас? Видимо это не для средних умов.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2024 - 13:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.24 - 07:43
#1224
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Всех приветствую, желаю здоровья и удачного дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.24 - 20:08
#1225
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Kairat stayer: Вынужден процитировать самого себя, с грамотеями ранее беседовал...

alex_60: и все засмеялись.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 20.01.24 - 10:57
#1226
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Доброе утро, желаю всем здоровья и хороших выходных!

alex_60: баю баюшки баю, не ложися на краю,
придет серенький волчок и укусит за бочок.

maxsaf: Абайка утверждает, что не прийдёт, потому что по зубам ему надавал

Эл-починно: Сегодня время такое, что не то что абайкам иногда даже некоторым политикам (мир обещавшим - бывшим клоунам правда) верить нельзя!
Как обманчива природа, подумал ёжик, слезая с кактуса.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 20.01.2024 - 10:59]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4835
Форумная эклектика
Отправлено: 20.01.24 - 11:17
#1227
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alex_60: "Изначально идиотом считали того, кто не участвует в общественной жизни,сейчас они пытаются реабилитироваться и постоянно публично выступают."

Kairat stayer: В прошлом году неоднократно отмечал, что победит в противостоянии, та сторона у которой будет больше ресурсов...

Подробнее здесь:

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