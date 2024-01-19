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Добринцофф:

Судя по вашему нику наверное всё таки не я,а вы,смотрите лоб не расшибите когда молиться на неё будете.

Цитата:Вообще-то речь шла о вас, но вы упорно пытаетесь замылить тему, как это обычно делают женщины. Вам разве есть дело кто и на кого молится. Вы скажите четко и ясно вас двадцать лет назад устраивал рассвет и закат. Да или нет? если нет, то скажите что тогда вы предпринимали, какие действия осуществляли чтобы это исправить. Не отвлекайтесь ни на что другое, не касающееся данного вопроса.