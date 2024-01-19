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Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48412
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс. По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14637
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 16:18
Цитата:
никаких 20 лет
с 18 года только истерика была, до этого так, раз в 5 лет КН статьи выпускал
готовили почву к переводу всей страны на один пояс
тут нашлись "полезные дурачки" из тарановки
вместе с кызылординским "кротом" наныли в астане перевод времени всей страны
а теперь с умным видом доказывают что стране которая находится в 4 поясах 1 пояс это благо)))
нурботы вроде так их называли раньше которые на власть работают
а сейчас как? токаботы наверно)
Начальник:
наши Костанайские активисты так старались почти 20 лет
наши Костанайские активисты так старались почти 20 лет
никаких 20 лет
с 18 года только истерика была, до этого так, раз в 5 лет КН статьи выпускал
готовили почву к переводу всей страны на один пояс
тут нашлись "полезные дурачки" из тарановки
вместе с кызылординским "кротом" наныли в астане перевод времени всей страны
а теперь с умным видом доказывают что стране которая находится в 4 поясах 1 пояс это благо)))
нурботы вроде так их называли раньше которые на власть работают
а сейчас как? токаботы наверно)
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 18:18
Вы напрасно считаете, что под ником Ведлер-сила скрывается сама Ольга Ивановна. Я никакого отношения к ней не имею, хотя лет пять назад собирал подписи в поддержку данной инициативы и отвозил активисту Виктору. Абайка, зачем ждать осени, когда можно прямо сейчас на канале КТК публично назвать фамилии вредителей. Страшно подумать, что может ждать эту хрупкую женщину.
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 18:54
Цитата:
Пустяками несколько министерств в течение года не занимается. Пустяк-это когда у т. Маши насморк
Филипповна:
использовать не на эти пустяки
использовать не на эти пустяки
Пустяками несколько министерств в течение года не занимается. Пустяк-это когда у т. Маши насморк
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 19:02
Цитата:
Уже летом можно будет наблюдать первые результаты ,когда солнышко вдруг встанет в 3 часа ночи не забудьте поблагодарить за это Ведлер и К.
abaika95:
если весной страна не заметит то к осени вспыхнут потоки на востоке и на западе)
если весной страна не заметит то к осени вспыхнут потоки на востоке и на западе)
Уже летом можно будет наблюдать первые результаты ,когда солнышко вдруг встанет в 3 часа ночи не забудьте поблагодарить за это Ведлер и К.
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 19:52
Я уже не стал откладывать в долгий ящик и поблагодарил ее прямо сегодня. Я вот одно не могу понять вот вы как-то жили-не тужили до 2005 г. вас вполне все устраивало, думаю что вы бОльшую часть жизни прожили при том времени, возле акимата вы не организовывали митинги о переводе времени и вдруг он случился. Прошло время и теперь вы категорически против возврата.А почему вас не было слышно тогда, 20 лет назад? Вас тогда же устраивал закат солнца и его же восход.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19708
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 20:10
ну а что.
30 лет был сингапурский путь развития страны,
чего достигли(дна) всем известно.
теперь вопрос решен по китайскому варианту.
по времени пока.
каждому президенту- по пути развития.
как в америке- -каждому президенту- по войне.
права Трамп там был исключение, ни одной войны не развязал, а наоборот.
[Исправлено: alex_60, 19.01.2024 - 20:12]
30 лет был сингапурский путь развития страны,
чего достигли(дна) всем известно.
теперь вопрос решен по китайскому варианту.
по времени пока.
каждому президенту- по пути развития.
как в америке- -каждому президенту- по войне.
права Трамп там был исключение, ни одной войны не развязал, а наоборот.
[Исправлено: alex_60, 19.01.2024 - 20:12]
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 20:46
Цитата:
Да вот в том то и дело ,что жили не тужили и всех всё устраивало,пока ваша компания не устроила геморой всему Казахстану.
Vedler_sila:
Я вот одно не могу понять вот вы как-то жили-не тужили
Я вот одно не могу понять вот вы как-то жили-не тужили
Да вот в том то и дело ,что жили не тужили и всех всё устраивало,пока ваша компания не устроила геморой всему Казахстану.
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 20:54
Цитата:
Если бы это было именно так, никто бы и бровью не повел этим заниматься или вы считаете Ведлер и К всемогущей силой, способной перевернуть мир. Вы вот как-то про 2005г. так скромно и промолчали. В то время закат и восход солнца вас устраивал, а теперь почему-то нет. Странно получается.
Добринцофф:
всех всё устраивало
всех всё устраивало
Если бы это было именно так, никто бы и бровью не повел этим заниматься или вы считаете Ведлер и К всемогущей силой, способной перевернуть мир. Вы вот как-то про 2005г. так скромно и промолчали. В то время закат и восход солнца вас устраивал, а теперь почему-то нет. Странно получается.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35106
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 00:21
Нормально все, тем более я поддерживаю Ольгу, за ее ум, характер и стойкость.
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 00:40
Цитата:
Судя по вашему нику наверное всё таки не я,а вы,смотрите лоб не расшибите когда молиться на неё будете.
Vedler_sila:
или вы считаете Ведлер и К всемогущей силой
или вы считаете Ведлер и К всемогущей силой
Судя по вашему нику наверное всё таки не я,а вы,смотрите лоб не расшибите когда молиться на неё будете.
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 20.01.24 - 01:57
Цитата:
Вообще-то речь шла о вас, но вы упорно пытаетесь замылить тему, как это обычно делают женщины. Вам разве есть дело кто и на кого молится. Вы скажите четко и ясно вас двадцать лет назад устраивал рассвет и закат. Да или нет? если нет, то скажите что тогда вы предпринимали, какие действия осуществляли чтобы это исправить. Не отвлекайтесь ни на что другое, не касающееся данного вопроса.
Добринцофф:
Судя по вашему нику наверное всё таки не я,а вы,смотрите лоб не расшибите когда молиться на неё будете.
Судя по вашему нику наверное всё таки не я,а вы,смотрите лоб не расшибите когда молиться на неё будете.
Вообще-то речь шла о вас, но вы упорно пытаетесь замылить тему, как это обычно делают женщины. Вам разве есть дело кто и на кого молится. Вы скажите четко и ясно вас двадцать лет назад устраивал рассвет и закат. Да или нет? если нет, то скажите что тогда вы предпринимали, какие действия осуществляли чтобы это исправить. Не отвлекайтесь ни на что другое, не касающееся данного вопроса.
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 10:24
Цитата:
Про рассвет не знаю,я сплю обычно до 10 утра,а вот то что темнело раньше это плохо.
А теперь вы ответьте на мой вопрос,скажите пожалуйста вы осознаёте,что благодаря именно инициативной группе вашего кумира Ведлер,часть Казахстанцев теперь будет жить не в своём часовом поясе,а проклинать буду Кустанайцев потому что отсюда всё это началось.
Vedler_sila:
Вы скажите четко и ясно вас двадцать лет назад устраивал рассвет и закат. Да или нет
Вы скажите четко и ясно вас двадцать лет назад устраивал рассвет и закат. Да или нет
Про рассвет не знаю,я сплю обычно до 10 утра,а вот то что темнело раньше это плохо.
А теперь вы ответьте на мой вопрос,скажите пожалуйста вы осознаёте,что благодаря именно инициативной группе вашего кумира Ведлер,часть Казахстанцев теперь будет жить не в своём часовом поясе,а проклинать буду Кустанайцев потому что отсюда всё это началось.
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 20.01.24 - 11:02
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