Отправлено: - 10:14

Ими с предпринимателями области поделились депутаты парламента от партии «Республика» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ и Динара ШУКИЖАНОВА. Тема животрепещущая, высказывались о ней бизнесмены региона эмоционально и образно. Что интересно, работают люди в разных отраслях и опыт предпринимательский у них разный, но мнения о том, насколько нелегко работать с одним из главнейших для бизнеса законодательств, совпадают.