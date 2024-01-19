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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:11
Цитата:
не по одной
дочь пескова вернулась из парижа? дочки путина? дети депутатов, сенаторов где? сынок соловьева?))
Цитата:
причем никто не кричит что тои это вражеская культура или вражеская традиция
лицемерия в этом плане нет Цитата:
безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие
вот когда кричат что запад враг а их спецслужбы подглядывают за нами через свои инструменты но при этом ты не отказываешься не от айфона, не от фейсбука и их машин то тогда да ты лицемер
Ben:
Как-то размашисто вы - по одной внучке обо всей стране судите.
Как-то размашисто вы - по одной внучке обо всей стране судите.
не по одной
дочь пескова вернулась из парижа? дочки путина? дети депутатов, сенаторов где? сынок соловьева?))
Цитата:
Ben:
В Казахстане свои понты: некоторые семьи берут кредит на то, чтобы устроить той - но не весь Казахстан живёт так
В Казахстане свои понты: некоторые семьи берут кредит на то, чтобы устроить той - но не весь Казахстан живёт так
причем никто не кричит что тои это вражеская культура или вражеская традиция
лицемерия в этом плане нет Цитата:
Ben:
У меня подруга в Челябинске на соседей жаловалась: "...от них тараканы по подъезду, в квартире грязными трусами воняет, а телевизор во всю стену!", но это из 20 квартир одна.
У меня подруга в Челябинске на соседей жаловалась: "...от них тараканы по подъезду, в квартире грязными трусами воняет, а телевизор во всю стену!", но это из 20 квартир одна.
безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие
вот когда кричат что запад враг а их спецслужбы подглядывают за нами через свои инструменты но при этом ты не отказываешься не от айфона, не от фейсбука и их машин то тогда да ты лицемер
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:47
Цитата:
По этой логике вы свободнее меня. Как ощущение?
saba:
Душу, тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы, братья, козацкого роду. Это слова украинского гимна,за свободу!!!, а не за страну и правителей.
Душу, тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы, братья, козацкого роду. Это слова украинского гимна,за свободу!!!, а не за страну и правителей.
По этой логике вы свободнее меня. Как ощущение?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:48
Цитата:
Так это же электрон утверждал, не я
saba:
Про наличные деньги за квартиру в долларах это жесть конечно,забыли уже давно!
Про наличные деньги за квартиру в долларах это жесть конечно,забыли уже давно!
Так это же электрон утверждал, не я
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:49
Цитата:
Да что же такое то, всё смешали в кучу. Отсутствие бытовой культуры не предполагает отсутствие культуры совсем. есть разные люди,бывает умнейший человек живёт как бомж,зато соседка обычная женщина у неё всё чисто и порядок! Если честно мне вообще неинтересны внучки. дочки и т.д. Мы оказались далековато от Европы, россияне за жирные нулевые годы ,смогли хотя бы подобраться к ним. Если сравнить уровень Костаная и Челябинска,огромная разница в бытовом плане. Россияне смогли научиться , а мы нет? Я всё к чему, я являюсь персональным фанатом Жундубаева, как первого акима города. который ,что то делает для города,не аким области, а аким города! Чем раньше поймёт аким области разницу между тактикой и стратегией, тем будет лучше для города
abaika95:
безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие
безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие
Да что же такое то, всё смешали в кучу. Отсутствие бытовой культуры не предполагает отсутствие культуры совсем. есть разные люди,бывает умнейший человек живёт как бомж,зато соседка обычная женщина у неё всё чисто и порядок! Если честно мне вообще неинтересны внучки. дочки и т.д. Мы оказались далековато от Европы, россияне за жирные нулевые годы ,смогли хотя бы подобраться к ним. Если сравнить уровень Костаная и Челябинска,огромная разница в бытовом плане. Россияне смогли научиться , а мы нет? Я всё к чему, я являюсь персональным фанатом Жундубаева, как первого акима города. который ,что то делает для города,не аким области, а аким города! Чем раньше поймёт аким области разницу между тактикой и стратегией, тем будет лучше для города
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:52
Цитата:
Мы так же не свободны,как и белорусы. В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости. У нас полицейское государство тоже рулит, вполне признаю, что Вы в Канаде свободнее чем мы!
maxsaf:
По этой логике вы свободнее меня.
По этой логике вы свободнее меня.
Мы так же не свободны,как и белорусы. В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости. У нас полицейское государство тоже рулит, вполне признаю, что Вы в Канаде свободнее чем мы!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:55
Нашего руководителя управления спорта, невзирая на все заслуги уволили за судимость по моему 17 летней давности. Пока государство делит нас на граждан первого и второго сорта у нас совершенно несвободное государство , невзирая на нейтральный гимн
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:56
Цитата:
Хоть убей, не помню, когда мы тут программирование обсуждали, и главное с кем? ))
abaika95:
и наконец программирование и информатика....))
и наконец программирование и информатика....))
Хоть убей, не помню, когда мы тут программирование обсуждали, и главное с кем? ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:57
Цитата:
У Вас же ОПГ, так что все утверждения Вам автоматически засчитываются
maxsaf:
Так это же электрон утверждал, не я
Так это же электрон утверждал, не я
У Вас же ОПГ, так что все утверждения Вам автоматически засчитываются
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 13:00
Цитата:
Я два раза такую справку предоставлял, для получения доступа, чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.
saba:
В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости.
В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости.
Я два раза такую справку предоставлял, для получения доступа, чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 13:09
Цитата:
Я не про то, для того чтобы выжить у нас в Казахстане судимому человеку надо или вешаться или устраиваться на нелегальную работу. Вы же про ДАТА центр, это скорее всего, что то связанное с безопасностью государства в информации, или не так?
maxsaf:
чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.
чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.
Я не про то, для того чтобы выжить у нас в Казахстане судимому человеку надо или вешаться или устраиваться на нелегальную работу. Вы же про ДАТА центр, это скорее всего, что то связанное с безопасностью государства в информации, или не так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 14:20
Цитата:
----Но я действительно его не смотрю
saba:
Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор
Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор
----Но я действительно его не смотрю
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1356
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 16:56
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