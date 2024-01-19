Отправлено: - 12:11

Ben:

Как-то размашисто вы - по одной внучке обо всей стране судите.

Ben:

В Казахстане свои понты: некоторые семьи берут кредит на то, чтобы устроить той - но не весь Казахстан живёт так

Ben:

У меня подруга в Челябинске на соседей жаловалась: "...от них тараканы по подъезду, в квартире грязными трусами воняет, а телевизор во всю стену!", но это из 20 квартир одна.

Цитата:не по однойдочь пескова вернулась из парижа? дочки путина? дети депутатов, сенаторов где? сынок соловьева?))Цитата:причем никто не кричит что тои это вражеская культура или вражеская традициялицемерия в этом плане нет Цитата:безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемериевот когда кричат что запад враг а их спецслужбы подглядывают за нами через свои инструменты но при этом ты не отказываешься не от айфона, не от фейсбука и их машин то тогда да ты лицемер