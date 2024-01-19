НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1041 из 1041«1...103910401041
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:11
#15601
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ben:
Как-то размашисто вы - по одной внучке обо всей стране судите.

не по одной
дочь пескова вернулась из парижа? дочки путина? дети депутатов, сенаторов где? сынок соловьева?))
Цитата:
Ben:
В Казахстане свои понты: некоторые семьи берут кредит на то, чтобы устроить той - но не весь Казахстан живёт так

причем никто не кричит что тои это вражеская культура или вражеская традиция
лицемерия в этом плане нет Цитата:
Ben:
У меня подруга в Челябинске на соседей жаловалась: "...от них тараканы по подъезду, в квартире грязными трусами воняет, а телевизор во всю стену!", но это из 20 квартир одна.

безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие
вот когда кричат что запад враг а их спецслужбы подглядывают за нами через свои инструменты но при этом ты не отказываешься не от айфона, не от фейсбука и их машин то тогда да ты лицемер
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:47
#15602
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Душу, тело мы положим за нашу свободу И покажем, что мы, братья, козацкого роду. Это слова украинского гимна,за свободу!!!, а не за страну и правителей.

По этой логике вы свободнее меня. Как ощущение? 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:48
#15603
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Про наличные деньги за квартиру в долларах это жесть конечно,забыли уже давно!

Так это же электрон утверждал, не я ;-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:49
#15604
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
безалаберность, неухоженность и халатность не означает лицемерие

Да что же такое то, всё смешали в кучу. Отсутствие бытовой культуры не предполагает отсутствие культуры совсем. есть разные люди,бывает умнейший человек живёт как бомж,зато соседка обычная женщина у неё всё чисто и порядок! Если честно мне вообще неинтересны внучки. дочки и т.д. Мы оказались далековато от Европы, россияне за жирные нулевые годы ,смогли хотя бы подобраться к ним. Если сравнить уровень Костаная и Челябинска,огромная разница в бытовом плане. Россияне смогли научиться , а мы нет? Я всё к чему, я являюсь персональным фанатом Жундубаева, как первого акима города. который ,что то делает для города,не аким области, а аким города! Чем раньше поймёт аким области разницу между тактикой и стратегией, тем будет лучше для города
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:52
#15605
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По этой логике вы свободнее меня.

Мы так же не свободны,как и белорусы. В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости. У нас полицейское государство тоже рулит, вполне признаю, что Вы в Канаде свободнее чем мы!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:55
#15606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашего руководителя управления спорта, невзирая на все заслуги уволили за судимость по моему 17 летней давности. Пока государство делит нас на граждан первого и второго сорта у нас совершенно несвободное государство , невзирая на нейтральный гимн
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:56
#15607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и наконец программирование и информатика....))

Хоть убей, не помню, когда мы тут программирование обсуждали, и главное с кем? ))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 12:57
#15608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так это же электрон утверждал, не я

У Вас же ОПГ, так что все утверждения Вам автоматически засчитываются
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 13:00
#15609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
В том же интервью он утверждал как нонсенс при приёме на работу приносить справку о несудимости.

Я два раза такую справку предоставлял, для получения доступа, чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 13:09
#15610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чтобы в датацентры без сопровождения ходить в любое время. В моем случае не нонсенс.

Я не про то, для того чтобы выжить у нас в Казахстане судимому человеку надо или вешаться или устраиваться на нелегальную работу. Вы же про ДАТА центр, это скорее всего, что то связанное с безопасностью государства в информации, или не так?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 14:20
#15611
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор

----Но я действительно его не смотрю :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1356
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 16:56
#15612
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Страница 1041 из 1041«1...103910401041
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS