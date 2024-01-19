Отправлено: - 17:15

abaika95:

я как человек немного разбирающийся в экономике и неплохо в журналистике не могу поверить

Цитата:Это все-таки особый вид искусства - совместить в одном комментарии комплимент и профессионализму и обвинение в его отсутствии.Все проще гораздо - автор уже много лет ведет тему сельского хозяйства, поэтому и вопросы задает конкретные.Напоминаю, что партнерские материалы на сайте всегда маркируются.