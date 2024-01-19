В Казахстане увеличился спрос на "красивые" номера для автомобилей. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". В госкорпорации также рассказали, сколько стоят в текущем году VIP-номера. Читать новость
в казахстане давно уже надо ввести налог на роскошь тут поле непаханое хочешь крутой джип плати больше хочешь трехэтажный особняк плати больше хочешь золотые часы таскать и личный самолет плати больше хочешь той закатить на 500 гостей плати огромный налог но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы, переедут в квартиры и будут вести тихую неприметную жизнь))
При этом самые дорогие номера в VIP-линейке - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге - в 2024 году). Источник:
abaika95: но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы, переедут в квартиры и будут вести тихую неприметную жизнь)
Для меня понторез это госслужащий с зарплатой в 300 тыщ но каким то чудесным образом ездит на новой камри. Значит он не хочет жить по средствам ему хочется красиво понтоваться перед соседями и поэтому ворует и берёт взятки. А если человек достаточно честно зарабатывает, то пусть покупает что хочет это не понты уже а просто награда за проделаную работу.
Надо принимать закон,причем очень срочно, не знаю как и назвать. Короче наказывать или принуждать граждан к скромности. Просматривая рекламу наткнулся на такие услуги как пронести юбиляра на троне или заехать в зал ресторана на авто или скакуне. Новое течение в брачных делах, просить махр(калым) ввиде квартиры в Астане, а родителям невесты джип, путевку или наличными не меньше десяти лямов.
За что? Опять запрет, законов принято много,не все мягко говоря лучшего качества. Скажите, что они нарушили? Или Вы как Ленин когда то хотите чтобы не было богатых? Классовую ненависть нужно оставлять при себе, иначе опять Великая октябрьская?
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