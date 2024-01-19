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≡ В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48407
В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 10:05
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В Казахстане увеличился спрос на "красивые" номера для автомобилей. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". В госкорпорации также рассказали, сколько стоят в текущем году VIP-номера.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1349
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 10:05
#1
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Ну ща нищеброды завоют... :lol: Да лучше бы кошечкам в приют отнесли и т.д. :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3233
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 10:34
#2
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Замечательный способ пополнять бюджет на понтах отдельных граждан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14637
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 10:39
#3
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в казахстане давно уже надо ввести налог на роскошь
тут поле непаханое
хочешь крутой джип плати больше
хочешь трехэтажный особняк плати больше
хочешь золотые часы таскать и личный самолет плати больше
хочешь той закатить на 500 гостей плати огромный налог
но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы, переедут в квартиры и будут вести тихую неприметную жизнь))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3233
В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 10:54
#4
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Цитата:
abaika95:
но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы,

понты дороже, будут платить, но не пересядут.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1587
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 11:53
#5
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Цитата:
При этом самые дорогие номера в VIP-линейке - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге - в 2024 году).
Источник:


судя по количеству авто владельцев с дорогими номерами которые ужинают в ресторане "suluguni" у нас город миллионеров! и никого там нет с акимата..простой народ
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13861
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 14:20
#6
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Цитата:
abaika95:
но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы, переедут в квартиры и будут вести тихую неприметную жизнь)

Для меня понторез это госслужащий с зарплатой в 300 тыщ но каким то чудесным образом ездит на новой камри. Значит он не хочет жить по средствам ему хочется красиво понтоваться перед соседями и поэтому ворует и берёт взятки. А если человек достаточно честно зарабатывает, то пусть покупает что хочет это не понты уже а просто награда за проделаную работу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 15:52
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
миллионеров!

Деньги они всё равно считают, джип за 100 с лишним миллионов с крутыми номерами часто у меня заправляются газом, тыщ на 5
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6609
Re: В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 16:09
#8
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Надо принимать закон,причем очень срочно, не знаю как и назвать. Короче наказывать или принуждать граждан к скромности. Просматривая рекламу наткнулся на такие услуги как пронести юбиляра на троне или заехать в зал ресторана на авто или скакуне. Новое течение в брачных делах, просить махр(калым) ввиде квартиры в Астане, а родителям невесты джип, путевку или наличными не меньше десяти лямов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 16:19
#9
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Цитата:
saba:
Надо принимать закон,

За что? Опять запрет, законов принято много,не все мягко говоря лучшего качества. Скажите, что они нарушили? Или Вы как Ленин когда то хотите чтобы не было богатых? Классовую ненависть нужно оставлять при себе, иначе опять Великая октябрьская?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
В Казахстане вырос спрос на "красивые" номера
Отправлено: 19.01.24 - 16:23
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
заехать в зал

Я заезжал в ресторан на лимузине , был в качестве свата. Это было в Таразе. Отец невесты пенсионер, мать учительница. Уж не знаю как раскидались. Кого Вы сажать собираетесь?
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