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≡ «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу подсолнечника за пределы Казахстана просят земледельцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48407
«Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу подсолнечника за пределы Казахстана просят земледельцы
Отправлено: 19.01.24 - 13:42
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Участники ассоциации сельхозпроизводителей Костанайской области сформировали перечень насущных проблем, которые особенно обострил тяжелый прошлый год. Большая часть вопросов повторятся давно. Мажилисмену Айдарбеку ХОДЖАНАЗАРОВУ их и передали с надеждой: либо предложения в парламенте и министерствах разобьют в пух и прах да выбросят, либо наконец примут в работу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Re: «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу...
Отправлено: 19.01.24 - 13:42
#1
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Есть такой путь, создать госбанк примерно как Отбасы и выделять субсидии через него. При этом упразднить МСХ и его управления на местах,хотя к субсидиям я отношусь сомнительно. Говорят про подсолнечник, сколько говорения было про него про рапс, что выращивать их выгоднее , чем пшеницу! В итоге остались там же,везде нужна поддержка государства. Всё таки может наши предки были мудрее, когда не выращивали ничего, а просто выращивали скот. Сколько пройдёт времени, чтобы понять истину?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13861
Re: «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу...
Отправлено: 19.01.24 - 13:44
#2
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Россияне в Китай подсолнечник тащат,на границах колоны фур. . Молодцы Россия работают, бизнес - выростил продал, людям зп. А у нас как всегда. Запреты, запреты, запреты.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Re: «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу...
Отправлено: 19.01.24 - 13:54
#3
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Цитата:
Vit:
Запреты, запреты, запреты.

Запреты это наше всё! В Краснодаре подсолнечник вырастает и его успевают убрать до зимы, а у нас едешь стоят бедные. Надо один раз взять и признать в нашей области, кроме Карабалыка и Фёдоровки не сеять ничего, отдать всё под пастбища и заготавливать корма, хотя и это проблему не решит,раньше кочевали, теперь нельзя, одна надежда на продуктивность новых семян кормов и что новые породы КРС будут лучше чем раньше. Лошадей мясных пород в мире кажется не существует,едят их мало в мире
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6609
Re: «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу...
Отправлено: 19.01.24 - 16:18
#4
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Мне кажется эти клубы по интересам,сообщество или любители чего-то там создали чиновники для себя или занять ближайших родственников, Минсельхоз - легализованный кучка бездельников по распилу бюджета. Допустим нет в стране подсолнечного масла, так вездесущие коммерсанты наидут где угодно, но на полках будет любой продукт, так было в девяностых.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14637
Re: «Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу...
Отправлено: 19.01.24 - 16:30
#5
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я как человек немного разбирающийся в экономике и неплохо в журналистике не могу поверить что такие узконаправленные и точечные вопросы подготовил журналист для обычной беседы с ходжаназаровым
это труд не одной недели чтобы сверстать аналитику и собрать такие вопросы
больше похоже что это ходжаназаров подготовил с пресс службой нужные вопросы и развернутые ответы для освещения их в СМИ)
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2022
«Запрет на экспорт - ошибка» - Разрешить продажу подсолнечника за пределы Казахстана просят земледельцы
Отправлено: 19.01.24 - 17:15
#6
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Цитата:
abaika95:
я как человек немного разбирающийся в экономике и неплохо в журналистике не могу поверить

Это все-таки особый вид искусства - совместить в одном комментарии комплимент и профессионализму и обвинение в его отсутствии.
Все проще гораздо - автор уже много лет ведет тему сельского хозяйства, поэтому и вопросы задает конкретные.
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