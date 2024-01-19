Отправлено: - 16:18

Начальник:

наши Костанайские активисты так старались почти 20 лет

Цитата:никаких 20 летс 18 года только истерика была, до этого так, раз в 5 лет КН статьи выпускалготовили почву к переводу всей страны на один поястут нашлись "полезные дурачки" из тарановкивместе с кызылординским "кротом" наныли в астане перевод времени всей страныа теперь с умным видом доказывают что стране которая находится в 4 поясах 1 пояс это благо)))нурботы вроде так их называли раньше которые на власть работаюта сейчас как? токаботы наверно)