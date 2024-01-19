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≡ Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48407
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
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Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс. По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14637
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 16:18
#15
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Цитата:
Начальник:
наши Костанайские активисты так старались почти 20 лет

никаких 20 лет
с 18 года только истерика была, до этого так, раз в 5 лет КН статьи выпускал
готовили почву к переводу всей страны на один пояс
тут нашлись "полезные дурачки" из тарановки
вместе с кызылординским "кротом" наныли в астане перевод времени всей страны

а теперь с умным видом доказывают что стране которая находится в 4 поясах 1 пояс это благо)))
нурботы вроде так их называли раньше которые на власть работают
а сейчас как? токаботы наверно)
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