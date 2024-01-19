Отправлено: - 16:13

Vedler_sila:

Наконец-то свершилось. Идею о переходе всего Казахстана на один пояс не поддерживаю, ну если такое правительство у нас. Иногда принимает такие противоречивые решения-иначе кого бы мы обсуждали. Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого. А Устькаман и Ата пока пусть поживут, присмоттрятся может и понравится. А если не понравится, пусть ищут своих Ведлер и Каримова и ставят вопрос к возврату своего времени. Мы тоже 20 лет жили не по своему графику. Всем хороших выходных.

Цитата:и не думал унывать) вы Ольга Ивановна не беспокойтесь это только начало)) а то я смотрю вы уже руки в брюки и хотите на покой уходить) если весной страна не заметит то к осени вспыхнут потоки на востоке и на западе)там то и всплывут фамилии ваши которые пробивали перевод времени по всей стране)) да да не ослышались, чиновники вас именно так и преподнесут вместе с нурхожаевым который вас подставил) они же чисто вашими бумажками фесенковскими трясут сейчас с вашими аргументами доказывая что 1 пояс в стране это благо для жителей))сразу самоубийств и онкологии меньше станет)))не расслабляйтесь)