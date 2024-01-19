Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс. По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Читать новость
Не определил своего мнения, тут полагаюсь на чьё то мнение. Я работаю сутки через двое,для меня самый главный параметр, когда придёт мой сменщик. иногда ночью просыпаюсь в панике ,что проспал встаю в 6.30 зимой всегда темно, уезжаю с работы в 7.45, тоже темно, домой приехал, поел и спать.
Зашел сказать всем,принимавшим участие в этом, огромное спасибо. Наконец-то свершилось. Идею о переходе всего Казахстана на один пояс не поддерживаю, ну если такое правительство у нас. Иногда принимает такие противоречивые решения-иначе кого бы мы обсуждали. Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого. А Устькаман и Ата пока пусть поживут, присмоттрятся может и понравится. А если не понравится, пусть ищут своих Ведлер и Каримова и ставят вопрос к возврату своего времени. Мы тоже 20 лет жили не по своему графику. Всем хороших выходных.
Алма-Ата с Астаной и так находятся в своём природном часовом поясе UTC+5. Им привыкать не надо. Да и Усть-Каменогорску вставать на час позже легче, чем на час-два раньше. От этого "мудрого" решения страдать будет вся западная половина территории Казахстана, включая нашу, Кызылординскую и новосделанную Улытау области. А вот совсем западным районам будет ещё "веселее". Там и дальше вставать будут на два часа раньше. Как мы жили эти 20 лет.
Если его поддержат казахстанцы, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики.
Если глянуть отчет, на НПА, то видим За - 87 голосов, Против - 936. Это значит что эти проекты публикуются просто для галочки? Или остальные жители Казахстана если не голосовали, то их считают автоматически согласными
сейчас начнется срач! Обоснуйте. Что плохо по всей стране единое время. Был случай, поехал встречать знакомую,на расписании девять часов, а пришел поезд в десять. Всё как идиоты сидели ждали ровно час, оказалось на билетах указали Актюбинское время. Теперь такого не будет, противники могут вешаться, могу одолжить веревку
Vedler_sila: Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого.
Вот вы такую махину сдвинули, но всё равно я считаю, что эту вашу упорность можно и нужно бы использовать не на эти пустяки, а, например, на создание хосписа детского и взрослого. Вот это было бы то дело, где все были бы за вас горой( кроме чиновников, конечно), а успешный результат имел бы огромнейший резонанс в республике. Возьмитесь, а ?
Vedler_sila: Наконец-то свершилось. Идею о переходе всего Казахстана на один пояс не поддерживаю, ну если такое правительство у нас. Иногда принимает такие противоречивые решения-иначе кого бы мы обсуждали. Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого. А Устькаман и Ата пока пусть поживут, присмоттрятся может и понравится. А если не понравится, пусть ищут своих Ведлер и Каримова и ставят вопрос к возврату своего времени. Мы тоже 20 лет жили не по своему графику. Всем хороших выходных.
и не думал унывать) вы Ольга Ивановна не беспокойтесь это только начало)) а то я смотрю вы уже руки в брюки и хотите на покой уходить) если весной страна не заметит то к осени вспыхнут потоки на востоке и на западе) там то и всплывут фамилии ваши которые пробивали перевод времени по всей стране)) да да не ослышались, чиновники вас именно так и преподнесут вместе с нурхожаевым который вас подставил) они же чисто вашими бумажками фесенковскими трясут сейчас с вашими аргументами доказывая что 1 пояс в стране это благо для жителей)) сразу самоубийств и онкологии меньше станет)))
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