Отправлено: - 14:20

abaika95:

но при этом я уверен понторезы тут же прям тут же пересядут на вазы, переедут в квартиры и будут вести тихую неприметную жизнь)

Цитата:Для меня понторез это госслужащий с зарплатой в 300 тыщ но каким то чудесным образом ездит на новой камри. Значит он не хочет жить по средствам ему хочется красиво понтоваться перед соседями и поэтому ворует и берёт взятки. А если человек достаточно честно зарабатывает, то пусть покупает что хочет это не понты уже а просто награда за проделаную работу.