НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48407
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство торговли и интеграции приняло решение о переходе на единый часовой пояс. По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3233
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 12:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас начнется срач!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 12:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не определил своего мнения, тут полагаюсь на чьё то мнение. Я работаю сутки через двое,для меня самый главный параметр, когда придёт мой сменщик. иногда ночью просыпаюсь в панике ,что проспал встаю в 6.30 зимой всегда темно, уезжаю с работы в 7.45, тоже темно, домой приехал, поел и спать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21459
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 12:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как думаете, сколько продержится сие нововведение? :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1349
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 13:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
домой приехал, поел и спать

Не дай Бог такую жизнь проживать :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3987
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 13:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Не дай Бог такую жизнь проживать

Так у меня же сутки через двое,хотя я с Вами согласен
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3309
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 13:55
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как думаете, сколько продержится сие нововведение?

Лет 15. Потом восточные области отойдут на 1 час. Им тоже надоест жить в темноте.
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
76
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 14:00
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши Костанайские активисты так старались почти 20 лет не давали покоя дома и в столице что власти решили перевести весь Казахстан на Костанайское время
Профайл
V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
1
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 14:27
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашел сказать всем,принимавшим участие в этом, огромное спасибо. Наконец-то свершилось. Идею о переходе всего Казахстана на один пояс не поддерживаю, ну если такое правительство у нас. Иногда принимает такие противоречивые решения-иначе кого бы мы обсуждали. Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого. А Устькаман и Ата пока пусть поживут, присмоттрятся может и понравится. А если не понравится, пусть ищут своих Ведлер и Каримова и ставят вопрос к возврату своего времени. Мы тоже 20 лет жили не по своему графику. Всем хороших выходных.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1103
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 15:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алма-Ата с Астаной и так находятся в своём природном часовом поясе UTC+5. Им привыкать не надо.
Да и Усть-Каменогорску вставать на час позже легче, чем на час-два раньше.
От этого "мудрого" решения страдать будет вся западная половина территории Казахстана, включая нашу, Кызылординскую и новосделанную Улытау области.
А вот совсем западным районам будет ещё "веселее". Там и дальше вставать будут на два часа раньше. Как мы жили эти 20 лет.

[Исправлено: Skeptic, 19.01.2024 - 15:30]
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
978
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 15:40
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно у нас получается, проект постановления правительства был опубликован на портале "Открытые НПА" Открытые НПА.

Тенгри ньюс, здесь было написано Цитата:
Если его поддержат казахстанцы, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики.


Если глянуть отчет, на НПА, то видим За - 87 голосов, Против - 936.
Это значит что эти проекты публикуются просто для галочки? Или остальные жители Казахстана если не голосовали, то их считают автоматически согласными ;-)

[Исправлено: dandiv, 19.01.2024 - 15:48]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1349
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 15:44
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
страдать будет вся западная половина

Поверь мне,там совсем др люди живут и они от этого точно страдать не будут :lol: Там др заботы и проблемы :lol: Наука-шмаука,время-швремя им всё бәрібір :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6609
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 15:44
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас начнется срач!
Обоснуйте. Что плохо по всей стране единое время. Был случай, поехал встречать знакомую,на расписании девять часов, а пришел поезд в десять. Всё как идиоты сидели ждали ровно час, оказалось на билетах указали Актюбинское время.
Теперь такого не будет, противники могут вешаться, могу одолжить веревку
Профайл Посетить вебсайт
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
123
Re: Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное...
Отправлено: 19.01.24 - 16:05
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vedler_sila:
Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого.

Вот вы такую махину сдвинули, но всё равно я считаю, что эту вашу упорность можно и нужно бы использовать не на эти пустяки, а, например, на создание хосписа детского и взрослого. Вот это было бы то дело, где все были бы за вас горой( кроме чиновников, конечно), а успешный результат имел бы огромнейший резонанс в республике. Возьмитесь, а ?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14637
Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Отправлено: 19.01.24 - 16:13
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vedler_sila:
Наконец-то свершилось. Идею о переходе всего Казахстана на один пояс не поддерживаю, ну если такое правительство у нас. Иногда принимает такие противоречивые решения-иначе кого бы мы обсуждали. Абайка, Добринцов, Филипповна не унывать, много копий вы сломали против этого. А Устькаман и Ата пока пусть поживут, присмоттрятся может и понравится. А если не понравится, пусть ищут своих Ведлер и Каримова и ставят вопрос к возврату своего времени. Мы тоже 20 лет жили не по своему графику. Всем хороших выходных.

и не думал унывать) вы Ольга Ивановна не беспокойтесь это только начало)) а то я смотрю вы уже руки в брюки и хотите на покой уходить) если весной страна не заметит то к осени вспыхнут потоки на востоке и на западе)
там то и всплывут фамилии ваши которые пробивали перевод времени по всей стране)) да да не ослышались, чиновники вас именно так и преподнесут вместе с нурхожаевым который вас подставил) они же чисто вашими бумажками фесенковскими трясут сейчас с вашими аргументами доказывая что 1 пояс в стране это благо для жителей))
сразу самоубийств и онкологии меньше станет)))

не расслабляйтесь)
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS