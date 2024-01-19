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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:30
#15571
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Цитата:
[/b]
111: АНАЛогия!

:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.01.2024 - 00:31]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:37
#15572
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Цитата:
Эл-починно:
Всё было бы смешно, когда бы не было так грустно. (с)

тю! чего грустить-то?! бизнес дело такое, рискованное. а бизнес на акциях втройне.
хорошо быть нищим, не думаешь себе ни о чем.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:39
#15573
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:40
#15574
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Цитата:
111:
Аналогия на цифрах. У Сталина сколько было? 27 миллионов и 8 у немцев. Сколько Украина Россия?

Так может ты рано ныть начал, раз дело в цифрах? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:41
#15575
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----Там , в ссылке более подробно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:43
#15576
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Цитата:
maxsaf:

----Некогда отвечать - грушевый закончился ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:44
#15577
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аааа! вот оно в чем дело! а я все гадаю с чего бы, да к чему бы. а тут просто два сапога - пара. и оба до верху наполнены вонючей болотной жижкой.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:46
#15578
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Цитата:
Карачун:
тю! чего грустить-то?!

А кто сказал, что я грущу ? :lol:
Радоваться жизни..... :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:47
#15579
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:48
#15580
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Цитата:
Карачун:
аааа! вот оно в чем дело! а я все гадаю с чего бы, да к чему бы. а тут просто два сапога - пара. и оба до верху наполнены вонючей болотной жижкой.

----------------------А вы к кому это ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 01:19
#15581
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3968
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 04:54
#15582
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Цитата:
maxsaf:
Можно и за тенге,

Всё давно переменилось, а вы так и остались в том времени. Увы, квартиру в Костанае можно продать только за тенге, иначе вы попадаете под закон о незаконных валютных операциях, можно открыть карточку мультивалютную,на неё вам могут перечислить деньги в тенге вы получите в любой валюте. Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах? Даже Скептик скажет вам об этом и сейчас наверное есть несколько стран, где эти карты не действуют,одна из них Россия! Я не злорадствую, просто констатирую факт!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21452
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:01
#15583
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Цитата:
saba:
Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах?

Так заходим сюда узнать о переменах, а тут сплошь скриншоты болотные :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3968
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:04
#15584
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Цитата:
maxsaf:
А если третья мировая начнется

А кто реальная угроза? Зеленский? Или Путин? Ещё раз повторяю свой вопрос, кто перешёл границы суверенного государства вооружёнными силами своей страны? Кто сейчас топчет сапогами чужую территорию? Чего Крым стоит или не стоит,будет ясно дальше, а вот уже сейчас ясно ,что эта война стала фатальной ошибкой Путина. Когда Россия забрала Крым, там были "зелёные человечки" но не было войны,сейчас идёт война с непредсказуемым исходом в которой нет выхода, на потерю территории не согласится Украина(не Зеленский), на отход от завоеваний Россия, речь уже даже не о Донбассе
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3968
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:09
#15585
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Цитата:
Гога:
Да не смешите !

Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор :-) Типичный образчик неумной пропаганды,как в начале Великой Отечественной, когда немцев показывали такими страшными и туповатыми, посмотрите фильм "Небесный тихоход", увидите Зеленского в Вашем исполнении.
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