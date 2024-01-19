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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:30
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:37
Цитата:
тю! чего грустить-то?! бизнес дело такое, рискованное. а бизнес на акциях втройне.
хорошо быть нищим, не думаешь себе ни о чем.
Эл-починно:
Всё было бы смешно, когда бы не было так грустно. (с)
Всё было бы смешно, когда бы не было так грустно. (с)
тю! чего грустить-то?! бизнес дело такое, рискованное. а бизнес на акциях втройне.
хорошо быть нищим, не думаешь себе ни о чем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:39
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:40
Цитата:
Так может ты рано ныть начал, раз дело в цифрах?
111:
Аналогия на цифрах. У Сталина сколько было? 27 миллионов и 8 у немцев. Сколько Украина Россия?
Аналогия на цифрах. У Сталина сколько было? 27 миллионов и 8 у немцев. Сколько Украина Россия?
Так может ты рано ныть начал, раз дело в цифрах?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:41
----Там , в ссылке более подробно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:43
Цитата:
----Некогда отвечать - грушевый закончился
maxsaf:
----Некогда отвечать - грушевый закончился
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:44
аааа! вот оно в чем дело! а я все гадаю с чего бы, да к чему бы. а тут просто два сапога - пара. и оба до верху наполнены вонючей болотной жижкой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:46
Цитата:
А кто сказал, что я грущу ?
Радоваться жизни.....
Карачун:
тю! чего грустить-то?!
тю! чего грустить-то?!
А кто сказал, что я грущу ?
Радоваться жизни.....
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:47
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 00:48
Цитата:
----------------------А вы к кому это ?
Карачун:
аааа! вот оно в чем дело! а я все гадаю с чего бы, да к чему бы. а тут просто два сапога - пара. и оба до верху наполнены вонючей болотной жижкой.
аааа! вот оно в чем дело! а я все гадаю с чего бы, да к чему бы. а тут просто два сапога - пара. и оба до верху наполнены вонючей болотной жижкой.
----------------------А вы к кому это ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 01:19
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 04:54
Цитата:
Всё давно переменилось, а вы так и остались в том времени. Увы, квартиру в Костанае можно продать только за тенге, иначе вы попадаете под закон о незаконных валютных операциях, можно открыть карточку мультивалютную,на неё вам могут перечислить деньги в тенге вы получите в любой валюте. Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах? Даже Скептик скажет вам об этом и сейчас наверное есть несколько стран, где эти карты не действуют,одна из них Россия! Я не злорадствую, просто констатирую факт!
maxsaf:
Можно и за тенге,
Можно и за тенге,
Всё давно переменилось, а вы так и остались в том времени. Увы, квартиру в Костанае можно продать только за тенге, иначе вы попадаете под закон о незаконных валютных операциях, можно открыть карточку мультивалютную,на неё вам могут перечислить деньги в тенге вы получите в любой валюте. Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах? Даже Скептик скажет вам об этом и сейчас наверное есть несколько стран, где эти карты не действуют,одна из них Россия! Я не злорадствую, просто констатирую факт!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:01
Цитата:
Так заходим сюда узнать о переменах, а тут сплошь скриншоты болотные
saba:
Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах?
Как же так случилось, что никто из вас ничего не знает о этих переменах?
Так заходим сюда узнать о переменах, а тут сплошь скриншоты болотные
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:04
Цитата:
А кто реальная угроза? Зеленский? Или Путин? Ещё раз повторяю свой вопрос, кто перешёл границы суверенного государства вооружёнными силами своей страны? Кто сейчас топчет сапогами чужую территорию? Чего Крым стоит или не стоит,будет ясно дальше, а вот уже сейчас ясно ,что эта война стала фатальной ошибкой Путина. Когда Россия забрала Крым, там были "зелёные человечки" но не было войны,сейчас идёт война с непредсказуемым исходом в которой нет выхода, на потерю территории не согласится Украина(не Зеленский), на отход от завоеваний Россия, речь уже даже не о Донбассе
maxsaf:
А если третья мировая начнется
А если третья мировая начнется
А кто реальная угроза? Зеленский? Или Путин? Ещё раз повторяю свой вопрос, кто перешёл границы суверенного государства вооружёнными силами своей страны? Кто сейчас топчет сапогами чужую территорию? Чего Крым стоит или не стоит,будет ясно дальше, а вот уже сейчас ясно ,что эта война стала фатальной ошибкой Путина. Когда Россия забрала Крым, там были "зелёные человечки" но не было войны,сейчас идёт война с непредсказуемым исходом в которой нет выхода, на потерю территории не согласится Украина(не Зеленский), на отход от завоеваний Россия, речь уже даже не о Донбассе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.01.24 - 05:09
Цитата:
Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор Типичный образчик неумной пропаганды,как в начале Великой Отечественной, когда немцев показывали такими страшными и туповатыми, посмотрите фильм "Небесный тихоход", увидите Зеленского в Вашем исполнении.
Гога:
Да не смешите !
Да не смешите !
Ещё кто то говорил, что не смотрит телевизор Типичный образчик неумной пропаганды,как в начале Великой Отечественной, когда немцев показывали такими страшными и туповатыми, посмотрите фильм "Небесный тихоход", увидите Зеленского в Вашем исполнении.
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