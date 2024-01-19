Отправлено: - 00:37

Эл-починно:

Всё было бы смешно, когда бы не было так грустно. (с)

Цитата:тю! чего грустить-то?! бизнес дело такое, рискованное. а бизнес на акциях втройне.хорошо быть нищим, не думаешь себе ни о чем.