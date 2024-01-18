Отправлено: - 01:09

[Исправлено: Эл-починно, 19.01.2024 - 01:19]

Да был как то давненько уже на ла-пальме, не Мальорке, а на канарском острове. И была машина в прокат, оставил припаркованной и отправился по туру за дельфинами, когда приехал, машины две стояло. Ну местные то знали. А вот моя и другого гостя отеля были со штрафными оповещениями. Когда нашли полицейских, сказали, что на 50% дешевле, если оплатим сейчас, что мы и сделали. Да нас поимели, по своему. Потому что когда я на свой тур уезжал, знаков ещё не было, а когда сосед свою машину за моей припарковал, знак на земле валялся. Но всё легально, проверяли. так, что есть чему учиться.ПС - парковка была уличная, а на улице проходил праздник, нас никто не увестил.А так я лучше половину наличными заплачу, чем в два раза больше от половины.