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"Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
"Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
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