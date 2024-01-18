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≡ "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48402
"Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 18.01.24 - 18:51
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Слушание продолжилось сегодня, 18 января, в суде № 2 Костаная. Сначала адвокат подсудимых Алихан АСКАРОВ подал несколько ходатайств, в том числе о том, что дело нужно прекратить.
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* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3968
Re: "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" -...
Отправлено: 18.01.24 - 18:51
#1
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Когда судят полицейских ДП, я задумываюсь, почему не судят депутатов Мажилиса? Это же прямой путь к коррупции , который именно депутаты открыли. Если было бы возможно понести справедливое наказание и это не нанесло бы ущерб семейному бюджету, многие бы задумались. А так , что получается, иной раз нарушители берут кредит, чтобы оплатить штраф. А у кого много денег, просто плюют на правила. Я считаю нужно штрафы уменьшить раза в три,тогда у полицейских не будет соблазна разом поправить своё материальное положение. Ну а остальное уже как Бог положит, дорожит полицейский свой службой , чтобы из за двух тысяч тенге терять работу?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3308
Re: "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" -...
Отправлено: 18.01.24 - 19:57
#2
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6604
Re: "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" -...
Отправлено: 18.01.24 - 20:15
#3
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[b]. Они сказали: можно. И я отдал им 1000 рублей. [/
Не удивлюсь если найдутся ещё потерпевшие отдавшие деньги этим гангстерам дорожным. Напрягаешься проезжая мимо них, лишь бы не прицепились. Как это мерзко и низко, все им мало...
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
725
Re: "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" -...
Отправлено: 19.01.24 - 00:19
#4
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Ай лукавит гражданин России Валерий ГАЛЯУТДИНОВ. "На месте" можно оплачивать штрафы в РФ :lol: :lol: :lol: Так же "на месте", как и в КЗ, просто ставки пониже, ну зачем в уши то судье сс..ть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21452
Re: "Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" -...
Отправлено: 19.01.24 - 00:46
#5
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Цитата:
у которого на машине были LED-фары, что является нарушением,- пояснил полицейский. 

Почему?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2896
"Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 19.01.24 - 00:49
#6
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Цитата:
maxsaf:
Почему?

Поэтому лучше на самолёте, чем на машине. Хотя и там не угадаешь, где найдёшь, где потеряешь.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2896
"Они сказали, что штраф можно оплатить на месте" - По делу о получении взяток патрульными полицейскими допросили свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 19.01.24 - 01:09
#7
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Да был как то давненько уже на ла-пальме, не Мальорке, а на канарском острове. И была машина в прокат, оставил припаркованной и отправился по туру за дельфинами, когда приехал, машины две стояло. Ну местные то знали. А вот моя и другого гостя отеля были со штрафными оповещениями. Когда нашли полицейских, сказали, что на 50% дешевле, если оплатим сейчас, что мы и сделали. Да нас поимели, по своему. Потому что когда я на свой тур уезжал, знаков ещё не было, а когда сосед свою машину за моей припарковал, знак на земле валялся. Но всё легально, проверяли. так, что есть чему учиться. :lol:

ПС - парковка была уличная, а на улице проходил праздник, нас никто не увестил. 8-) А так я лучше половину наличными заплачу, чем в два раза больше от половины. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.01.2024 - 01:19]
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