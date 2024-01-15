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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:29
#15361
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Цитата:
ACROS:
Я не Высокоинтеллектуальный

---Извините , если восприняли на свой счёт . Это к вам не относится .Это сказано с сарказмом и другому человеку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:40
#15362
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Цитата:
таноми52:
Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует

Попрошу не путать!
Что я личного о тебе вытаскивал и тем более публиковал?
Господи, ну клеветать то зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:43
#15363
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Ее уже сашуля от своей жизненной скуки троллит, а она как обычно меня лично начала обвинять..
Со мной тут на форуме легче наверно, как громоотвод?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5529
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:49
#15364
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Цитата:
Гога:
Это к вам не относится


Всё нормально, не переживайте : - я вас правильно понял. Просто ответил на ваш коммент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:55
#15365
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Цитата:
Гога:
Это сказано с сарказмом и другому человеку

Тоже интересна, форма общения с каким то мифическим человеком, это по моему рабы так обращались в сторону хозяев у себя в темных зинданах шепотом, не называя имени своих господ..
Мне то ты сразу в личку оскорбления шлешь, тоже думаю, если бы имел в виду меня, то так же бы и оскорблял с электроном в личке и дальше.
А тут прям как к Богу..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5529
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:00
#15366
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Цитата:
Эл-починно:


Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс - все германские бюргеры, и не только они, но и транспортники, вышли на забастовку по поводу отмены Шольцем или предстоящей отмены субсидии на ГСМ в размере 21 центов на литр соляры; потому вроде как нужно наскрести из федерального бюджета около 8 000 000 000 ойро на помощь воюющей Украине ??
Можете пояснить, так сказать, глазами очевидца ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21438
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:05
#15367
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Цитата:
abaika95:
спец поехал поднимать любимую росиюшку с колен?

Канаду, потому что здесь не надо ценники переводить ради непонятно кого :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:12
#15368
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Цитата:
ACROS:
моё плечо

Мы всегда в Вашем распоряжении, иногда помогаем друг другу на дороге. Если серьёзно, обратится Алекс , с которым у меня как это по психологии, увы забыл. Всегда помогу чем могу. Алексу может быть и не нужно, а мне для самоутверждения в самый раз!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:50
#15369
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Цитата:
abaika95:
русские жившие при развале ссср

Да не тогда начинайте уже обвинять тех кто при Хрущеве жил. А то как то мелко.
Ну и тех кто принял Крещение Руси , христианство тоже можно.

[Исправлено: YESNO, 15.01.2024 - 20:51]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 21:14
#15370
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Цитата:
ACROS:
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс

Судя по цифрам, вы больше оповещены, чем я. Меня это как то не интересует и к радости, не затрагивает. А так да всё верно, так три пакета дотаций вроде и один хотят сократить. Ну типа и так должно хватать. Сегодня финанцминистра освистали, но так же всё из новостей, что по радио, пока в машине еду. Так что евроньюс можете смело доверять. Может реально где то какие нюансы и есть, но я их как непричастный, тоже никогда не узнаю.
Может потому, что цены на топливо и так снижаются и хотят отменить один пакет дотаций, который вроде и вводился для компенсации цен на топливо в период кризиса, который проходит.

ПС - я как непричастный действительно не понимаю чего они хотят. Топливо подешевело на 30-40 центов за литр по сравнению с кризисным временем (было более 2-ух евро за литр, сегодня 1,60-1,70 за литр). Молочные продукты, тоже дешевеют. Если им мало, то зачем они цены на молочку скидывают - непонятно?

[Исправлено: Эл-починно, 15.01.2024 - 22:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.01.24 - 02:17
#15371
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Хм..
Сам сепаратист Царев в шоке, от российской пропаганды, почему Россия начала войну в Украине..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.01.24 - 02:31
#15372
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Цитата:
ACROS:
бюргеры, и не только они, но и транспортники,

Там я как понял партия фашистов хочет взять верх над всей Германией и у них это хорошо удается.
Альтернативная или какая еще Германия будет.
Вот так, наши перебежчики с СССР оказались уже в фашистком можно сказать логове..
Ну что ж, придется им их теперь поддерживать, хотя бы потому, что фашисткая партия поддерживает Россию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35051
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.01.24 - 03:31
#15373
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Цитата:
YESNO:
Да не тогда начинайте уже обвинять тех кто при Хрущеве жил. А то как то мелко.

Ну если судить о том, сколько погибло людей, от политики террориста Ленина, потом Сталина, который договорился с Гитлером об уничтожении советских людей, то может быть и не совсем мелочь.
Люди, жившие при Хрущеве, поддержали и Ленина и Сталина, которые миллионами уничтожали их, а потом вдруг прозрели и Сталин стал вдруг сам врагом народа..
Что то мне сегодня это напоминает..
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