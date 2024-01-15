Тоже интересна, форма общения с каким то мифическим человеком, это по моему рабы так обращались в сторону хозяев у себя в темных зинданах шепотом, не называя имени своих господ.. Мне то ты сразу в личку оскорбления шлешь, тоже думаю, если бы имел в виду меня, то так же бы и оскорблял с электроном в личке и дальше. А тут прям как к Богу..
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс - все германские бюргеры, и не только они, но и транспортники, вышли на забастовку по поводу отмены Шольцем или предстоящей отмены субсидии на ГСМ в размере 21 центов на литр соляры; потому вроде как нужно наскрести из федерального бюджета около 8 000 000 000 ойро на помощь воюющей Украине ?? Можете пояснить, так сказать, глазами очевидца ??
Мы всегда в Вашем распоряжении, иногда помогаем друг другу на дороге. Если серьёзно, обратится Алекс , с которым у меня как это по психологии, увы забыл. Всегда помогу чем могу. Алексу может быть и не нужно, а мне для самоутверждения в самый раз!
ACROS: Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс
Судя по цифрам, вы больше оповещены, чем я. Меня это как то не интересует и к радости, не затрагивает. А так да всё верно, так три пакета дотаций вроде и один хотят сократить. Ну типа и так должно хватать. Сегодня финанцминистра освистали, но так же всё из новостей, что по радио, пока в машине еду. Так что евроньюс можете смело доверять. Может реально где то какие нюансы и есть, но я их как непричастный, тоже никогда не узнаю. Может потому, что цены на топливо и так снижаются и хотят отменить один пакет дотаций, который вроде и вводился для компенсации цен на топливо в период кризиса, который проходит.
ПС - я как непричастный действительно не понимаю чего они хотят. Топливо подешевело на 30-40 центов за литр по сравнению с кризисным временем (было более 2-ух евро за литр, сегодня 1,60-1,70 за литр). Молочные продукты, тоже дешевеют. Если им мало, то зачем они цены на молочку скидывают - непонятно?
ACROS: бюргеры, и не только они, но и транспортники,
Там я как понял партия фашистов хочет взять верх над всей Германией и у них это хорошо удается. Альтернативная или какая еще Германия будет. Вот так, наши перебежчики с СССР оказались уже в фашистком можно сказать логове.. Ну что ж, придется им их теперь поддерживать, хотя бы потому, что фашисткая партия поддерживает Россию.
YESNO: Да не тогда начинайте уже обвинять тех кто при Хрущеве жил. А то как то мелко.
Ну если судить о том, сколько погибло людей, от политики террориста Ленина, потом Сталина, который договорился с Гитлером об уничтожении советских людей, то может быть и не совсем мелочь. Люди, жившие при Хрущеве, поддержали и Ленина и Сталина, которые миллионами уничтожали их, а потом вдруг прозрели и Сталин стал вдруг сам врагом народа.. Что то мне сегодня это напоминает..
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