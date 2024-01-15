Отправлено: - 21:14

ACROS:

Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс

[Исправлено: Эл-починно, 15.01.2024 - 22:10]

Цитата:Судя по цифрам, вы больше оповещены, чем я. Меня это как то не интересует и к радости, не затрагивает. А так да всё верно, так три пакета дотаций вроде и один хотят сократить. Ну типа и так должно хватать. Сегодня финанцминистра освистали, но так же всё из новостей, что по радио, пока в машине еду. Так что евроньюс можете смело доверять. Может реально где то какие нюансы и есть, но я их как непричастный, тоже никогда не узнаю.Может потому, что цены на топливо и так снижаются и хотят отменить один пакет дотаций, который вроде и вводился для компенсации цен на топливо в период кризиса, который проходит.ПС - я как непричастный действительно не понимаю чего они хотят. Топливо подешевело на 30-40 центов за литр по сравнению с кризисным временем (было более 2-ух евро за литр, сегодня 1,60-1,70 за литр). Молочные продукты, тоже дешевеют. Если им мало, то зачем они цены на молочку скидывают - непонятно?