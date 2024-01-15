Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...

Отправлено: - 22:48

Вы конечно можете платить медстраховку, или ваш работодатель это сделает за вас, но не факт, что вас не "разведут" на бабки. Вам могут назначить ненужные анализы, ненужные процедуры, ненужные приемы, чтобы выбрать побольше бабок с вашей страховки.

Вы скажете, а как же клятва Гиппократа? А никак. Вроде как они сейчас её не дают. Они только берут, поклоняясь баблу.

Врачи, или те, кто косит под них, не все канешно, но часть из них, что редкой направленности, бегают из одной поликлиники в другую, поклоняясь "золотому тельцу", набивая свой карман. До обеда она в одной поликлинике, после обеда в другой. В итоге не там, и не в другой, люди не то, что не могут дождаться квалифицированной помощи, элементарно не могут попасть на прием. Минздрав на это никак не реагирует, потому что слепой и глухой. Они скажут людей не хватает. А людям каково? Ждать приема очень и очень долго. Врач то заболела, то не вышла. Но ей часы проставят, и свои полставки или ставку она получит. А человек не дождется помощи и пойдет в платную. Ну а там сам врачебный бог "велел делиться".

По поводу стабильности отчислений. Гиппократ прости их. Это такой кринж, что мне всякий раз так стыдно, такой я личный стыд испытываю, что готов провалиться глубоко глубоко. И только качественно положенный асфальт спасает мою жизнь. Ну разве нельзя сделать какой-то период, скажем месяца в три, после которого человека можно выкинуть из системы. Если у нас капитализм и вам так хочется.

У моей такая же ситуасьон была. Пошла в отпуск, ей все начислили крупно. После отпуска начисления не было. Она идет в поликлинику и, пардоньте. Вы сударыня не в системе. Платите за процедуры...