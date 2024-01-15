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≡ БОТский беспредел
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48381
БОТский беспредел
Отправлено: 15.01.24 - 12:05
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Каждый из нас, у кого есть стационарный или сотовый телефон, сталкивался с подобной ситуацией. Когда вы хотите дозвониться до сотового оператора или на короткий госномер. С вами начинает общаться бот (робот - программа). Мужским или женским голосом, имеющим человеческое имя (которое вы впоследствии начнете ненавидеть) и нечеловеческую выдержку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21438
Re: БОТский беспредел
Отправлено: 15.01.24 - 12:05
#1
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Бывает, что после долгого ожидания попадаешь на оператора, а он соображает хуже бота :lol: А вообще, лучше наверное пользоваться чатом или почтой, чтобы сохранилась переписка, на всякий случай. ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1102
Re: БОТский беспредел
Отправлено: 15.01.24 - 12:20
#2
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Использование ботов и автоответчиков необходимо запретить на законодательном уровне.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6596
БОТский беспредел
Отправлено: 15.01.24 - 15:26
#3
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На каспи автоответчик по имени Руслан, начинает перебирать список услуг и бесконечно предлагает что-то, я начинаю орать в истерике- дай опреатора или консультанта!вот тогда бот включает живого оператора, а до этого ещё успевает спросить - чем я могу ещё помочь?
Я хотел бы обозвать их плохими словами из своего лексикона, но терпеливо жду, ибо на их колл-центр звонки бесплатные...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
35
Re: БОТский беспредел
Отправлено: 15.01.24 - 23:06
#4
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Цитата:
Skeptic:
Использование ботов и автоответчиков необходимо запретить на законодательном уровне.


Прям с языка снял. Я тож про это думал. Мне кажется это издевательство над людьми. Хотел бы я , чтобы наши депутаты озаботились этой проблемой. Просто сами попробовали дозвониться и решить свою проблему по телефону. У нас такие навороченные телефоны в 21 веке, но, порой думаешь, что в 20 веке по дисковому телефону ( это такие телефоны, с плексигласовым кругом и 10 дырочками) можно эти проблемы решить быстрее.
Они канешно предупреждают, что идет запись, но я клал столовый прибор, после минуты общения с ботом. Потому что это юридический нонсенс. Я разговариваю с неживым "человеком" - роботом. А хде у нас в законодательстве есть статья, что нельзя материть робота. Матерю фирму? Так это не мои проблемы. Уважайте меня, соедините меня с живым человеком, тогда я и без записи буду вести себя адекватно. Если вы меня не уважаете, заставляя общаться с программой, то ссорри. Какие ваши претензии? Идите в конституционный суд мелкими перебежками.
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