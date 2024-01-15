Отправлено: - 23:06

Skeptic:

Использование ботов и автоответчиков необходимо запретить на законодательном уровне.

Цитата:Прям с языка снял. Я тож про это думал. Мне кажется это издевательство над людьми. Хотел бы я , чтобы наши депутаты озаботились этой проблемой. Просто сами попробовали дозвониться и решить свою проблему по телефону. У нас такие навороченные телефоны в 21 веке, но, порой думаешь, что в 20 веке по дисковому телефону ( это такие телефоны, с плексигласовым кругом и 10 дырочками) можно эти проблемы решить быстрее.Они канешно предупреждают, что идет запись, но я клал столовый прибор, после минуты общения с ботом. Потому что это юридический нонсенс. Я разговариваю с неживым "человеком" - роботом. А хде у нас в законодательстве есть статья, что нельзя материть робота. Матерю фирму? Так это не мои проблемы. Уважайте меня, соедините меня с живым человеком, тогда я и без записи буду вести себя адекватно. Если вы меня не уважаете, заставляя общаться с программой, то ссорри. Какие ваши претензии? Идите в конституционный суд мелкими перебежками.