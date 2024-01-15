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Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48381
Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
Отправлено: 15.01.24 - 20:38
Согласно закону "Об ОСМС", работодатель обязан ежемесячно вносить отчисления и взносы за социальное медстрахование своих работников. Если в каком-то месяце не производятся соответствующие платежи, статус работника в системе ОСМС теряется.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5529
Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...
Отправлено: 15.01.24 - 20:38
Цитата://сейчас необходимо распределить платёж за медстраховку по каждому месяцу отпуска, чтобы избежать утраты статуса застрахованного.//
ОНИ только кинулись это делать, я это делаю уже ДАВНО: - мои работники с ноябрь по апрель НЕ РАБОТАЮТ, но стабильно и КРУГЛЫЙ год, я им плачу среднемесячную зарплату и каждый месяц я перечисляю за них и пенсионку и соц.отчисления и пресловутую медстраховку.
Работниками нужно - ДОРОЖИТЬ.
ОНИ только кинулись это делать, я это делаю уже ДАВНО: - мои работники с ноябрь по апрель НЕ РАБОТАЮТ, но стабильно и КРУГЛЫЙ год, я им плачу среднемесячную зарплату и каждый месяц я перечисляю за них и пенсионку и соц.отчисления и пресловутую медстраховку.
Работниками нужно - ДОРОЖИТЬ.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 35
Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...
Отправлено: 15.01.24 - 22:48
Вы конечно можете платить медстраховку, или ваш работодатель это сделает за вас, но не факт, что вас не "разведут" на бабки. Вам могут назначить ненужные анализы, ненужные процедуры, ненужные приемы, чтобы выбрать побольше бабок с вашей страховки.
Вы скажете, а как же клятва Гиппократа? А никак. Вроде как они сейчас её не дают. Они только берут, поклоняясь баблу.
Врачи, или те, кто косит под них, не все канешно, но часть из них, что редкой направленности, бегают из одной поликлиники в другую, поклоняясь "золотому тельцу", набивая свой карман. До обеда она в одной поликлинике, после обеда в другой. В итоге не там, и не в другой, люди не то, что не могут дождаться квалифицированной помощи, элементарно не могут попасть на прием. Минздрав на это никак не реагирует, потому что слепой и глухой. Они скажут людей не хватает. А людям каково? Ждать приема очень и очень долго. Врач то заболела, то не вышла. Но ей часы проставят, и свои полставки или ставку она получит. А человек не дождется помощи и пойдет в платную. Ну а там сам врачебный бог "велел делиться".
По поводу стабильности отчислений. Гиппократ прости их. Это такой кринж, что мне всякий раз так стыдно, такой я личный стыд испытываю, что готов провалиться глубоко глубоко. И только качественно положенный асфальт спасает мою жизнь. Ну разве нельзя сделать какой-то период, скажем месяца в три, после которого человека можно выкинуть из системы. Если у нас капитализм и вам так хочется.
У моей такая же ситуасьон была. Пошла в отпуск, ей все начислили крупно. После отпуска начисления не было. Она идет в поликлинику и, пардоньте. Вы сударыня не в системе. Платите за процедуры...
Вы скажете, а как же клятва Гиппократа? А никак. Вроде как они сейчас её не дают. Они только берут, поклоняясь баблу.
Врачи, или те, кто косит под них, не все канешно, но часть из них, что редкой направленности, бегают из одной поликлиники в другую, поклоняясь "золотому тельцу", набивая свой карман. До обеда она в одной поликлинике, после обеда в другой. В итоге не там, и не в другой, люди не то, что не могут дождаться квалифицированной помощи, элементарно не могут попасть на прием. Минздрав на это никак не реагирует, потому что слепой и глухой. Они скажут людей не хватает. А людям каково? Ждать приема очень и очень долго. Врач то заболела, то не вышла. Но ей часы проставят, и свои полставки или ставку она получит. А человек не дождется помощи и пойдет в платную. Ну а там сам врачебный бог "велел делиться".
По поводу стабильности отчислений. Гиппократ прости их. Это такой кринж, что мне всякий раз так стыдно, такой я личный стыд испытываю, что готов провалиться глубоко глубоко. И только качественно положенный асфальт спасает мою жизнь. Ну разве нельзя сделать какой-то период, скажем месяца в три, после которого человека можно выкинуть из системы. Если у нас капитализм и вам так хочется.
У моей такая же ситуасьон была. Пошла в отпуск, ей все начислили крупно. После отпуска начисления не было. Она идет в поликлинику и, пардоньте. Вы сударыня не в системе. Платите за процедуры...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5529
Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...
Отправлено: 15.01.24 - 23:12
Цитата:
Как вам сказать: - если не платить, проявляя так сказать- принципиальность, мол деньги в бездонную бочку и коррупционеры всё равно разворуют - и именно до 25 числа каждого месяца, то государство как предпринимателя, меня накажет - через три дня после 25 числа, сперва заблокирует мои банковские счета, потом штраф и в конце-концов по любому платить.
ОСМС- это узаконенные налоги для содержания врачебного персонала; лечение пациентов - это дело ДЕСЯТОЕ - такой вывод можно сделать из долгой процедуры ОЖИДАНИЯ этого лечения и качества оказания этого самого лечения- как будто специально ТАК делают..
Тому пример- КОВИД - сколько денег ушло именно с фонда ОСМС на оплату младшего персонала.
Вообще казахские гос.чиновники слишком вольно распоряжаются деньгами граждан: - ЕПНФ- сколько немерено денег ушло и на ЭКСПО; на содержание КТЖ; на поддержку обанкротившего азербайджанского банка;
Фонд социального обеспечения - деньги ушли на закуп некачественного зерна пшеницы из Северного Казахстана по распоряжению известного назарбаевца Шукеева- в то время зам.премьера.
ОСМС - деньги уходят на оплату врачей - Минздрав прикрывает свои косяки.
mks2703:
вас не "разведут" на бабки.
вас не "разведут" на бабки.
Как вам сказать: - если не платить, проявляя так сказать- принципиальность, мол деньги в бездонную бочку и коррупционеры всё равно разворуют - и именно до 25 числа каждого месяца, то государство как предпринимателя, меня накажет - через три дня после 25 числа, сперва заблокирует мои банковские счета, потом штраф и в конце-концов по любому платить.
ОСМС- это узаконенные налоги для содержания врачебного персонала; лечение пациентов - это дело ДЕСЯТОЕ - такой вывод можно сделать из долгой процедуры ОЖИДАНИЯ этого лечения и качества оказания этого самого лечения- как будто специально ТАК делают..
Тому пример- КОВИД - сколько денег ушло именно с фонда ОСМС на оплату младшего персонала.
Вообще казахские гос.чиновники слишком вольно распоряжаются деньгами граждан: - ЕПНФ- сколько немерено денег ушло и на ЭКСПО; на содержание КТЖ; на поддержку обанкротившего азербайджанского банка;
Фонд социального обеспечения - деньги ушли на закуп некачественного зерна пшеницы из Северного Казахстана по распоряжению известного назарбаевца Шукеева- в то время зам.премьера.
ОСМС - деньги уходят на оплату врачей - Минздрав прикрывает свои косяки.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 35
Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
Отправлено: 15.01.24 - 23:27
Цитата:
Я не правильно выразился. Так получается, когда читаешь мой текст. Я имел ввиду, что могут "развести" и "разводят". Я не призываю никого "не платить". Раз придумали - платить надо. Факт в другом. Мы свою часть договора выполняем - платя за услуги, они придумавшие форму получения услуг - нет. Раз человек платит, он должен получать. И качество должно быть во главе угла. Они чаще всего качество подменяют количеством. Но это не одно и тоже, ведь речь идет о здоровье и жизни человека.
ACROS:
если не платить, проявляя так сказать- принципиальность, мол деньги в бездонную бочку и коррупционеры всё равно разворуют
если не платить, проявляя так сказать- принципиальность, мол деньги в бездонную бочку и коррупционеры всё равно разворуют
Я не правильно выразился. Так получается, когда читаешь мой текст. Я имел ввиду, что могут "развести" и "разводят". Я не призываю никого "не платить". Раз придумали - платить надо. Факт в другом. Мы свою часть договора выполняем - платя за услуги, они придумавшие форму получения услуг - нет. Раз человек платит, он должен получать. И качество должно быть во главе угла. Они чаще всего качество подменяют количеством. Но это не одно и тоже, ведь речь идет о здоровье и жизни человека.
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