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Религиозная община двигалась из Астаны, - рассказал начальник ДЧС. - И 2GIS (приложение-навигатор - «НГ») завел их не в то место - они ехали в сторону Актобе, свернули

Цитата:Бог должен был помочь, а они доверились навигатору..