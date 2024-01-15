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≡ Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской области и как их спасали в эти выходные дни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48381
Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской области и как их спасали в эти выходные дни
Отправлено: 15.01.24 - 15:37
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- У многих водителей возникали вопрос - зачем закрывают трассы? Но здесь надо понять: рельеф нашей области построен так, что зачастую ветра, которые несут снеговые метели, это западные, либо юго-западные, - пояснил Кайрат Касым.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6596
Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 15:37
#1
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Во избежании несчастный случай на дорогах во время плохих метео условии, то бишь буран или гололёд, следует бетонными блоками закрывать проезжую часть, возможно многие бы до сих пор были живы
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13855
Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 20:50
#2
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10 января вечером на трассе Павлодар- Астана буран был такой силой что дорогу не видно было за 2 метра. Орентироаался по барьерному ограждению по середине. До полз до АЗС и спать. Собрались куча легковых и грузовых машин не кто не захотел ехать. В районе Экибастуза было. Столбы на заправке качались так что было страшно что щас это китайское грохнется на машины.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3933
Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 21:18
#3
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Вит думать надо, буран стой где стоишь, элементарно. А то как ко мне приезжают все в снегу, пережди и всё
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3933
Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 21:19
#4
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Не видно, не едь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35048
Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 22:41
#5
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Цитата:
Религиозная община двигалась из Астаны, - рассказал начальник ДЧС. - И 2GIS (приложение-навигатор - «НГ») завел их не в то место - они ехали в сторону Актобе, свернули


Бог должен был помочь, а они доверились навигатору..
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