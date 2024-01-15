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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:29
Цитата:
---Извините , если восприняли на свой счёт . Это к вам не относится .Это сказано с сарказмом и другому человеку
ACROS:
Я не Высокоинтеллектуальный
Я не Высокоинтеллектуальный
---Извините , если восприняли на свой счёт . Это к вам не относится .Это сказано с сарказмом и другому человеку
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:40
Цитата:
Попрошу не путать!
Что я личного о тебе вытаскивал и тем более публиковал?
Господи, ну клеветать то зачем?
таноми52:
Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует
Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует
Попрошу не путать!
Что я личного о тебе вытаскивал и тем более публиковал?
Господи, ну клеветать то зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:43
Ее уже сашуля от своей жизненной скуки троллит, а она как обычно меня лично начала обвинять..
Со мной тут на форуме легче наверно, как громоотвод?
Со мной тут на форуме легче наверно, как громоотвод?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:49
Цитата:
Всё нормально, не переживайте : - я вас правильно понял. Просто ответил на ваш коммент.
Гога:
Это к вам не относится
Это к вам не относится
Всё нормально, не переживайте : - я вас правильно понял. Просто ответил на ваш коммент.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 19:55
Цитата:
Тоже интересна, форма общения с каким то мифическим человеком, это по моему рабы так обращались в сторону хозяев у себя в темных зинданах шепотом, не называя имени своих господ..
Мне то ты сразу в личку оскорбления шлешь, тоже думаю, если бы имел в виду меня, то так же бы и оскорблял с электроном в личке и дальше.
А тут прям как к Богу..
Гога:
Это сказано с сарказмом и другому человеку
Это сказано с сарказмом и другому человеку
Тоже интересна, форма общения с каким то мифическим человеком, это по моему рабы так обращались в сторону хозяев у себя в темных зинданах шепотом, не называя имени своих господ..
Мне то ты сразу в личку оскорбления шлешь, тоже думаю, если бы имел в виду меня, то так же бы и оскорблял с электроном в личке и дальше.
А тут прям как к Богу..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:00
Цитата:
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс - все германские бюргеры, и не только они, но и транспортники, вышли на забастовку по поводу отмены Шольцем или предстоящей отмены субсидии на ГСМ в размере 21 центов на литр соляры; потому вроде как нужно наскрести из федерального бюджета около 8 000 000 000 ойро на помощь воюющей Украине ??
Можете пояснить, так сказать, глазами очевидца ??
Эл-починно:
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс - все германские бюргеры, и не только они, но и транспортники, вышли на забастовку по поводу отмены Шольцем или предстоящей отмены субсидии на ГСМ в размере 21 центов на литр соляры; потому вроде как нужно наскрести из федерального бюджета около 8 000 000 000 ойро на помощь воюющей Украине ??
Можете пояснить, так сказать, глазами очевидца ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21438
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:05
Цитата:
Канаду, потому что здесь не надо ценники переводить ради непонятно кого
abaika95:
спец поехал поднимать любимую росиюшку с колен?
спец поехал поднимать любимую росиюшку с колен?
Канаду, потому что здесь не надо ценники переводить ради непонятно кого
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:12
Цитата:
Мы всегда в Вашем распоряжении, иногда помогаем друг другу на дороге. Если серьёзно, обратится Алекс , с которым у меня как это по психологии, увы забыл. Всегда помогу чем могу. Алексу может быть и не нужно, а мне для самоутверждения в самый раз!
ACROS:
моё плечо
моё плечо
Мы всегда в Вашем распоряжении, иногда помогаем друг другу на дороге. Если серьёзно, обратится Алекс , с которым у меня как это по психологии, увы забыл. Всегда помогу чем могу. Алексу может быть и не нужно, а мне для самоутверждения в самый раз!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 20:50
Цитата:
Да не тогда начинайте уже обвинять тех кто при Хрущеве жил. А то как то мелко.
Ну и тех кто принял Крещение Руси , христианство тоже можно.
[Исправлено: YESNO, 15.01.2024 - 20:51]
abaika95:
русские жившие при развале ссср
русские жившие при развале ссср
Да не тогда начинайте уже обвинять тех кто при Хрущеве жил. А то как то мелко.
Ну и тех кто принял Крещение Руси , христианство тоже можно.
[Исправлено: YESNO, 15.01.2024 - 20:51]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2884
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 21:14
Цитата:
Судя по цифрам, вы больше оповещены, чем я. Меня это как то не интересует и к радости, не затрагивает. А так да всё верно, так три пакета дотаций вроде и один хотят сократить. Ну типа и так должно хватать. Сегодня финанцминистра освистали, но так же всё из новостей, что по радио, пока в машине еду. Так что евроньюс можете смело доверять. Может реально где то какие нюансы и есть, на я их как непричастный, тоже никогда не узнаю.
[Исправлено: Эл-починно, 15.01.2024 - 21:16]
ACROS:
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс
Можно к вам вопрос: - что там реальное проходит у вас с моими коллегами: - судя по Евроньюс
Судя по цифрам, вы больше оповещены, чем я. Меня это как то не интересует и к радости, не затрагивает. А так да всё верно, так три пакета дотаций вроде и один хотят сократить. Ну типа и так должно хватать. Сегодня финанцминистра освистали, но так же всё из новостей, что по радио, пока в машине еду. Так что евроньюс можете смело доверять. Может реально где то какие нюансы и есть, на я их как непричастный, тоже никогда не узнаю.
[Исправлено: Эл-починно, 15.01.2024 - 21:16]
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