Re: Из-за чего водители застревали на трассах Костанайской...

Отправлено: - 20:50

10 января вечером на трассе Павлодар- Астана буран был такой силой что дорогу не видно было за 2 метра. Орентироаался по барьерному ограждению по середине. До полз до АЗС и спать. Собрались куча легковых и грузовых машин не кто не захотел ехать. В районе Экибастуза было. Столбы на заправке качались так что было страшно что щас это китайское грохнется на машины.