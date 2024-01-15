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≡ «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48381
«Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
Отправлено: 15.01.24 - 18:08
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С первых дней нового года в областном центре ухудшилась ситуация с вывозом мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в iQomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним — 7 дней.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35047
«Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
Отправлено: 15.01.24 - 20:48
#15
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Цитата:
ACROS:
имел ввиду убирать далее своей территорий да ещё и вывозить.

Ну понятно.
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