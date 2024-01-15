Отправлено: - 18:08

С первых дней нового года в областном центре ухудшилась ситуация с вывозом мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в iQomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним — 7 дней.